¿Cuándo dejará de llover?
Las precipitaciones seguirán siendo protagonistas al menos hasta primera hora del martes. El aviso amarillo permanecerá activo en la vertiente cantábrica hasta las nueve de la mañana, ante la previsión de lluvias persistentes y, por momentos, intensas.
Tras ese episodio, se abrirá una ventana de estabilidad. La mejoría será temporal y las lluvias remitirán durante unas horas, con intervalos sin precipitaciones más amplios.
Sin embargo, el miércoles llegará una nueva borrasca, que podría recibir el nombre de Pedro. Este nuevo frente dejará lluvias generalizadas hasta el viernes, prolongando la inestabilidad durante buena parte de la semana.
De cara al fin de semana, el panorama será distinto. Las previsiones apuntan a tiempo más estable y a una mejoría progresiva, especialmente entre el sábado y el domingo.
Te puede interesar
Aviso amarillo por lluvias persistentes en Bizkaia, Gipuzkoa, norte de Navarra e Iparralde
La inestabilidad regresa con fuerza a Euskal Herria tras el breve paréntesis del fin de semana. Las precipitaciones serán continuas durante toda la jornada y podrían dejar acumulados significativos, especialmente en la vertiente cantábrica.
Bizkaia, Gipuzkoa, norte de Navarra e Iparralde volverán a estar bajo aviso amarillo por lluvias desde medianoche
Euskalmet prevé que se puedan acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. En Navarra, la precipitación acumulada será de 40 60 l/m² en 12 horas.
La borrasca Oriana deja rachas de más de 115 km/h en Punta Galea y Urkiola, y acumulados de lluvia de 72 l/m2 en Eskas
A las 15:00 horas han quedado desactivados los avisos amarillos por precipitación persistente y viento. No obstante, el interior de la CAV y el Pirineo navarro seguirán bajo aviso por nevadas hasta bien entrada la noche. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante toda la jornada del sábado. Iparralde se encuentra bajo aviso amarillo por riesgo de inundaciones.
La borrasca Oriana dejará lluvias persistentes, nieve, rachas de viento de más de 100 km/h y olas de hasta 4 metros
El Departamento de Seguridad mantendrá avisos amarillos por precipitaciones y viento hasta las 12:00 horas del sábado y por nieve hasta las 21:00 horas. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante todo el día del sábado.
Navarra activa la fase de pre-emergencia del plan ante el riesgo de inundaciones
En concreto, esta fase de pre-emergencia se ha activado a las 15:00 horas, debido a la predicción meteorológica de intensas precipitaciones en toda la zona norte, "y la necesidad de realizar un seguimiento".
El temporal Nils deja olas de casi 8 metros y rachas de hasta 150 km/h en la costa
El aviso estará activo hasta primera hora de este viernes por riesgo para la navegación y el impacto en la costa. La borrasca mantiene también avisos por viento, con especial incidencia en el litoral y zonas expuestas. En Donostia-San Sebastián el fuerte viento ha provocado unas 20 incidencias relacionadas con caídas de ramas o contenedores desplazados.
Alerta naranja por olas de hasta 7 metros y rachas de viento de 120 km/h este jueves
La alerta estará activa desde la medianoche hasta las 18:00 horas por riesgo para la navegación, y después pasará a aviso amarillo. También habrá avisos por viento en zonas expuestas y no expuestas durante la mañana.
Seguridad activará este jueves una alerta naranja por olas de hasta 7 metros
Además de la mala situación del mar, el Departamento vasco de Seguridad ha advertido de que hasta las 09:00 horas del jueves se podrían registrar rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en el litoral.
Suben las temperaturas, aunque continuarán las lluvias
En los próximos días se esperan temperaturas templadas para tratarse de febrero, aunque las precipitaciones continuarán y se espera viento intenso.