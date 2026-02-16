EL TIEMPO
¿Cuándo dejará de llover?

La vertiente cantábrica mantiene el aviso amarillo por lluvias hasta mañana a las 09:00 horas. Después llegará una breve tregua, pero el miércoles entrará otra borrasca, que podría llamarse Pedro, según han informado nuestros compañeros de Eguraldia de EITB.
lluvia-sansebastian-tormentas ekaitza eguraldia donostia euria-efe
Lluvia en Donostia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Noiz utziko dio euria egiteari?
EITB

EITB

Última actualización

Las precipitaciones seguirán siendo protagonistas al menos hasta primera hora del martes. El aviso amarillo permanecerá activo en la vertiente cantábrica hasta las nueve de la mañana, ante la previsión de lluvias persistentes y, por momentos, intensas.

Tras ese episodio, se abrirá una ventana de estabilidad. La mejoría será temporal y las lluvias remitirán durante unas horas, con intervalos sin precipitaciones más amplios.

Sin embargo, el miércoles llegará una nueva borrasca, que podría recibir el nombre de Pedro. Este nuevo frente dejará lluvias generalizadas hasta el viernes, prolongando la inestabilidad durante buena parte de la semana.

De cara al fin de semana, el panorama será distinto. Las previsiones apuntan a tiempo más estable y a una mejoría progresiva, especialmente entre el sábado y el domingo.

La borrasca Oriana deja rachas de más de 115 km/h en Punta Galea y Urkiola, y acumulados de lluvia de 72 l/m2 en Eskas

A las 15:00 horas han quedado desactivados los avisos amarillos por precipitación persistente y viento. No obstante, el interior de la CAV y el Pirineo navarro seguirán bajo aviso por nevadas hasta bien entrada la noche. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante toda la jornada del sábado. Iparralde se encuentra bajo aviso amarillo por riesgo de inundaciones. 

