¿Cuándo dejará de llover?

Las precipitaciones seguirán siendo protagonistas al menos hasta primera hora del martes. El aviso amarillo permanecerá activo en la vertiente cantábrica hasta las nueve de la mañana, ante la previsión de lluvias persistentes y, por momentos, intensas.

Tras ese episodio, se abrirá una ventana de estabilidad. La mejoría será temporal y las lluvias remitirán durante unas horas, con intervalos sin precipitaciones más amplios.

Sin embargo, el miércoles llegará una nueva borrasca, que podría recibir el nombre de Pedro. Este nuevo frente dejará lluvias generalizadas hasta el viernes, prolongando la inestabilidad durante buena parte de la semana.

De cara al fin de semana, el panorama será distinto. Las previsiones apuntan a tiempo más estable y a una mejoría progresiva, especialmente entre el sábado y el domingo.