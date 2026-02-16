EGURALDIA

Noiz atertuko du?

Kantauri isurialdean abisu horia izango da bihar 09:00ak arte, baina asteazkenean beste ekaitz bat sartuko da. Baliteke Pedro izena hartzea, EITBko Eguraldiko gure lankideek jakinarazi dutenez.

lluvia-sansebastian-tormentas ekaitza eguraldia donostia euria-efe
Euria Donostian. Argazkia: EFE
EITB

Prezipitazioak protagonista izaten jarraituko du astearteko lehen ordura arte, gutxienez. Abisu horia indarrean egongo da Kantauri isurialdean goizeko bederatziak arte, euri jasa iraunkorrak izango baitira.

Horren ostean, barealditxoa izango dugu. Hobera egingo du aroak, tarte batez; euriteak ordu batzuetan etengo dira, eta prezipitazio handirik gabeko tarteak ere izango dira.

Hala ere, asteazkenean beste depresio bat iritsiko da, eta baliteke ekaitzaldi horrek Pedro izena hartzea. Frotneak euria utziko du ostiralera arte, eta ezegonkortasuna astearen zati handi batean luzatuko da.

Asteburura begira, egoera bestelakoa izango da. Aurreikuspenen arabera, eguraldia egonkorragoa izango da eta pixkanaka hobera egingo du, batez ere larunbatetik igandera bitartean.

Eguraldia

