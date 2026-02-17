Euskadi levanta el aviso amarillo por lluvias, pero lo reactivará por el viento

Euskadi despide el aviso por precipitaciones, pero activa un nuevo aviso, ahora por vientos. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha dado por finalizado el aviso amarillo por precipitaciones persistentes, si bien lo activará este miércoles ante la previsión de que las rachas de viento superen los 100 km/h y se alcancen olas de hasta 4 metros.

Según ha explicado, las precipitaciones caídas en Euskadi han dejado un acumulado en 24 horas, desde el inicio de la jornada del lunes hasta las 9.00 horas de este martes, de 79,6 litros por metro cuadrado en la estación de medición de Eskas (Goizueta), de 65 en Urkiola (Abadiño), de 64,9 en Mallabia y de 62,7 en Almike (Bermeo).

Especialmente en zonas de montaña del oeste

Ahora, sin embargo, llega el viento. Para este miércoles se establecerá el aviso amarillo, desde las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde. La previsión es que las rachas de viento del suroeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste. En áreas no expuestas las rachas de viento se pueden situar entre los 60-80 km/h.

También estará activo en esta jornada el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas a partir de las nueve de la noche. Se espera que la altura de ola significante pueda superar los 3,5 o 4 metros.

Esta medida se prolongará el jueves durante toda la jornada, ante la previsión de olas que pueden rondar los 5 metros.

También se extenderá el aviso por riesgo de impacto en la costa entre las cinco y las siete de la mañana y entre las cinco y las siete de la tarde. Las pleamares serán a las 5.45 horas, con una marea estimada de 4,8 metros, y a las 18.06 horas, con una marea estimada de 4,47 metros.