Euskadik abisu horia aktibatuko du berriro: euria baretuko da, baina haizea dator

Asteazken honetan 100 km/h-tik gorako haize-boladak eta 4 metroko olatuak espero dira.
Olas Peine del Viento San Sebastian
Donostiako Haizearen Orraziaren irudia. Argazkia: Lazaro González Ramos
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak amaitutzat eman du prezipitazio iraunkorrengatik ezarritako abisu horia, baina asteazken honetan aktibatuko du, haize-boladak 100 km/h-tik gorakoak eta 4 metroko olatuak espero baitira.

Azaldu duenez, Euskadin izandako prezipitazioek 24 orduko metaketa utzi dute, asteleheneko jardunaldiaren hasieratik astearteko 09:00ak arte: 79,6 litro metro koadroko Eskas neurketa-estazioan (Goizueta), 65 litro Urkiolan (Abadiño), 64,9 litro Mallabian eta 62,7 litro Almiken (Bermeo).

Bereziki mendebaldeko mendi inguruetan

Asteazken honetarako, ordea, abisu horia ezarriko da, goizeko bederatzietatik arratsaldeko seiak arte. Hego-mendebaldeko haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gaindi dezakete haizeguneetan, bereziki mendebaldeko mendi inguruetan. Haizeguneak ez diren lekuetan, haize-boladak 60-80 km/h artekoak izan daitezke.

Itsasaldeko arriskuari dagokion abisu horia ere indarrean egongo da lehen bi milietan gaueko bederatzietatik aurrera nabigatzeko. Olatuen altuera adierazgarria 3,5 edo 4 metrotik gorakoa izatea espero da.

Neurri hau ostegunean luzatuko da egun osoan zehar, 5 metro inguruko olatuak espero baitira.

Itsasgorak 05:45ean (4,8 metroko marearekin) eta 18:06an (4,47 metroko marearekin) izango dira, goizeko bostak eta zazpiak bitartean.

Eguraldia

