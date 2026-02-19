El viento sigue azotando y el aviso amarillo continuará hasta la tarde
La borrasca 'Pedro' sigue dejando efectos en Euskal Herria, con rachas intensas en zonas expuestas; el viento del oeste sopla con fuerza en la costa y ha dejado registros como los 119 km/h en Matxitxako.
Tras varias jornadas marcadas por lluvias intensas, los avisos amarillos se mantienen hoy por fuertes rachas de viento y oleaje, asociados a la borrasca 'Pedro'.
Durante esta jornada, las rachas de viento están siendo especialmente intensas en zonas expuestas, sobre todo en el litoral y el oeste, donde pueden superar los 100 kilómetros por hora, mientras que en áreas no expuestas se sitúan en torno a los 70-80 km/h.
Además, se mantiene el aviso para la navegación en las dos primeras millas por un estado de la mar adverso, con olas que pueden alcanzar los 4-5 metros, lo que complica la actividad marítima.
Esta noche se han registrado vientos de 119 km/h en Matxitxako, según informa Euskalmet. En la jornada de ayer, el viento ya dejó registros muy destacados. Las rachas de suroeste alcanzaron los 127,7 km/h en Cerroja y los 124,9 km/h en Matxitxako, mientras que en zonas más resguardadas como Zorrotza se midieron hasta 96,4 km/h.
De cara a las próximas horas, el aviso por viento permanecerá activo hasta la tarde (15:00 horas), cuando se espera una progresiva mejoría, aunque el estado del mar seguirá siendo adverso durante parte del viernes.
Previsión
Para este jueves, se espera viento fuerte del oeste, especialmente en la costa, donde provocará mala mar, con predominio del noroeste durante la segunda mitad del día. El cielo estará nuboso y se registrarán chubascos, que a primeras horas podrían ir acompañados de tormenta y granizo. La cota de nieve podría situarse por debajo de los 1000 metros inicialmente y subir ligeramente a lo largo de la mañana, mientras que las temperaturas diurnas descenderán de forma notable, sobre todo en la mitad norte.
El viernes por la mañana continuará la nubosidad, especialmente en la mitad oriental, con algunas precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica, sobre todo en el noreste. La cota de nieve rondará los 1200 metros y, por la tarde, cesará la lluvia y se abrirán amplios claros, con temperaturas sin grandes cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente.
