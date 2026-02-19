Haizeak gogor astintzen du oraindik eta abisu horiak arratsaldera arte jarraituko du
'Pedro' ekaitzak gogor jo du Euskal Herria, bolada gogorrekin haizeguneetan. Mendebaldeko haizeak gogor jotzen du kostaldean eta 119 km/h-ko abiadura neurtu da Matxitxakon.
Hainbat egunetan eurite handiak izan ostean, abisu horiak indarrean daude gaur ere, 'Pedro' depresioarekin lotutako haize-bolada bortitzengatik eta olatuengatik.
Gaur, haize-boladak bereziki bortitzak izaten ari dira haizeguneetan, batez ere kostaldean eta mendebaldean, 100 km/h-ko abiadura gaindi baitezakete; agerikoak ez diren eremuetan, berriz, 70-80 km/h-koak izaten ari dira.
Gainera, nabigatzeko abisua mantenduko da, 4-5 metrorainoko olatuekin, eta horrek itsas jarduera zailtzen ari da.
Gauean, 119 km/h-ko abiadura neurtu da Matxitxakon. Atzo, ordea, hego-mendebaldeko haize-boladek 127,7 km/h-ko abiadura hartu zuten Cerrojan, eta 124,9 km/h-koa Matxitxakon. Aldiz, Zorrotzan, esaterako, 96,4 km/h-ko abiadura neurtu zuten.
Datozen orduei begira, haizeari buruzko abisua arratsaldera arte egongo da indarrean (15:00ak arte). Orduan, pixkanaka hobera egitea espero da, baina itsasoaren egoerak kontrakoa izaten jarraituko du ostiralean.
Aurreikuspena
Ostegunean, mendebaldeko haize zakarra izango da, batez ere kostaldean, itsaso txarra eragingo baitu, eta egunaren bigarren partean ipar-mendebaldea nagusituko da. Zerua hodeitsu egongo da, eta zaparradak botako ditu, goizean goiz ekaitza eta txingorra ere bota ditzakeelarik. Elur-kota 1.000 metrotik behera kokatuko da hasieran, eta goizean zertxobait igoko da; eguneko tenperaturak, berriz, nabarmen egingo du behera, batez ere ipar partean.
Ostiral goizean hodeiek jarraituko dute, batez ere ekialdean, eta prezipitazio txiki batzuk egingo ditu kantauri isurialdean, ipar-ekialdean batez ere. Elur-kota 1.200 metro inguruan kokatuko da, eta arratsaldean euria egiteari utziko dio eta ostarte zabalak irekiko dira. Tenperaturak ez du aldaketa handirik izango, baina maximoak apur bat igo daitezke.
Zure interesekoa izan daiteke
Haizeagatik ezarritako abisu horia bihar arratsaldera arte egongo da indarrean
'Pedro' ekaitzak lehen arrastoak utzi ditu Euskal Herrian, eta haizeguneetan bolada oso gogorrak izan dira. Abisu horiak aktibatu dira haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik.
Euskadik abisu horia aktibatuko du berriro: euriak baretzera egingo du, baina haizea dator
Asteazken honetan 100 km/h-tik gorako haize-boladak eta 4 metroko olatuak izango dira.
Noiz atertuko du?
Litekeena da arratsaldean euririk ez egitea, baina bihar beste ekaitz bat sartuko da. Baliteke Pedro izena hartzea, EITBko Eguraldiko gure lankideek jakinarazi dutenez.
Astearte goizera arte egongo da indarrean Bizkaian eta Gipuzkoan euriagatik ezarritako abisu horia
Etengabe egingo du euria, asko gainera, eta batez ere Kantauri isurialdean.
Euri-jasengatik abisu horia ezarriko dute berriro gauerditik aurrera Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian
Euskalmeten iragarpenaren arabera, metro koadroko 60 litrotik gora pilatuko dira 24 orduan. Nafarroan, metro koadroko 40 litro metatuko dira 12 orduan.
Larrialdi aurreko egoera ezarri dute Arga eta Elortz ibaietan, Iruñean, horien emaria dela eta
Nafarroa abisu horian dago gaur, larunbata, haizeteengatik, euriteengatik, elurteengatik eta luiziengatik. Ebroren ezkerraldeko ibaien emaria nabarmen haztea espero dute.
115 km/h-tik gorako ufadak neurtu dituzte Galean eta Urkiolan, eta metro koadroko 70 litrotik gora bildu dituzte Eskasen
15:00etan utzi dituzte bertan behera euriagatik eta haizeagatik EAEn ezarritako abisu horiak. Barnealdean eta Nafarroako Pirinioetan, abisupean jarraituko dute gauerdira arte, elurragatik. Itsas arriskuagatik ezarritako abisu horia ere egun osoan egongo da indarrean. Ipar Euskal Herria ere abisupean dago uholde arriskuagatik.
Euria, elurra, 100 km/h-tik gorako haize ufadak eta 4 metrorainoko olatuak utziko ditu Orianak larunbatean
Segurtasun Sailak abisu horiak ezarriko ditu prezipitazio eta haizeagatik larunbateko 12:00ak arte eta elurragatik 21:00ak arte. Itsas arriskuagatik ezarritako abisu horia ere larunbat osoan egongo da indarrean.
Uholde arriskuari aurre egiteko planaren larrialdi aurreko fasea ezarri dute Nafarroan
Zehazki, 15:00etan aktibatu dute larrialdi aurreko fase hau, prezipitazio handiak espero direlako Nafarroa iparraldean. Hori dela eta, jarraipen berezia egingo diote eguraldiari.