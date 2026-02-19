EGURALDIA

Haizeak gogor astintzen du oraindik eta abisu horiak arratsaldera arte jarraituko du

'Pedro' ekaitzak gogor jo du Euskal Herria, bolada gogorrekin haizeguneetan. Mendebaldeko haizeak gogor jotzen du kostaldean eta 119 km/h-ko abiadura neurtu da Matxitxakon.

Euria eta haizea Bilbon. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hainbat egunetan eurite handiak izan ostean, abisu horiak indarrean daude gaur ere, 'Pedro' depresioarekin lotutako haize-bolada bortitzengatik eta olatuengatik.

Gaur, haize-boladak bereziki bortitzak izaten ari dira haizeguneetan, batez ere kostaldean eta mendebaldean, 100 km/h-ko abiadura gaindi baitezakete; agerikoak ez diren eremuetan, berriz, 70-80 km/h-koak izaten ari dira.

Gainera, nabigatzeko abisua mantenduko da, 4-5 metrorainoko olatuekin, eta horrek itsas jarduera zailtzen ari da. 

Gauean, 119 km/h-ko abiadura neurtu da Matxitxakon. Atzo, ordea, hego-mendebaldeko haize-boladek 127,7 km/h-ko abiadura hartu zuten Cerrojan, eta 124,9 km/h-koa Matxitxakon. Aldiz, Zorrotzan, esaterako, 96,4 km/h-ko abiadura neurtu zuten.

Datozen orduei begira, haizeari buruzko abisua arratsaldera arte egongo da indarrean (15:00ak arte). Orduan, pixkanaka hobera egitea espero da, baina itsasoaren egoerak kontrakoa izaten jarraituko du ostiralean.

Aurreikuspena

Ostegunean, mendebaldeko haize zakarra izango da, batez ere kostaldean, itsaso txarra eragingo baitu, eta egunaren bigarren partean ipar-mendebaldea nagusituko da. Zerua hodeitsu egongo da, eta zaparradak botako ditu, goizean goiz ekaitza eta txingorra ere bota ditzakeelarik. Elur-kota 1.000 metrotik behera kokatuko da hasieran, eta goizean zertxobait igoko da; eguneko tenperaturak, berriz, nabarmen egingo du behera, batez ere ipar partean.

Ostiral goizean hodeiek jarraituko dute, batez ere ekialdean, eta prezipitazio txiki batzuk egingo ditu kantauri isurialdean, ipar-ekialdean batez ere. Elur-kota 1.200 metro inguruan kokatuko da, eta arratsaldean euria egiteari utziko dio eta ostarte zabalak irekiko dira. Tenperaturak ez du aldaketa handirik izango, baina maximoak apur bat igo daitezke.

Eguraldia

