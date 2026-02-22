Ambiente soleado y estable para toda la semana

El sol no ha venido para un día. Después de las intensas lluvias de las últimas semanas, el sol se quedará entre nosotros, y la semana que viene se impondrá, subiendo las temperaturas.

Hoy domingo, seguiremos con tiempo estable. Aparecerán nubes altas en el cielo que dejarán el cielo blanquecino por momentos, pero será otra jornada con ambiente claro. Viento sur flojo por la mañana y del noroeste por la tarde. A primeras horas el ambiente será frío y se formarán bancos de niebla, en las horas centrales del día temperaturas templadas, con máximas en torno a los 16-18 ºC. Por la tarde-noche podrían entrar algunas nubes bajas en la costa, sobre todo en Bizkaia.

El lunes el tiempo no sufrirá muchas variaciones. Tiempo soleado, a pesar de la presencia de algunas nubes altas; brumas y nieblas al inicio, incluso algunas nubes bajas en el noroeste. El viento soplará del sur flojo, con brisas por la tarde en la costa. Las temperaturas seguirán siendo templadas en las horas centrales del día, pudiendo subir ligeramente respecto a la jornada anterior.

El martes seguiremos con ambiente soleado y el viento sur se hará notar. El viento se fijará del sur y soplará con algo de intensidad, lo que provocará que las máximas suban en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en la costa. En el resto las temperaturas seguirán sin variaciones, incluso podrían bajar en el sur. En el cielo pocas nubes durante toda la jornada, con brumas y nieblas a primeras horas.

El miércoles y el jueves también lucirá el sol, aunque el fin de semana podría cambiar la tendencia y aumentar la nubosidad.