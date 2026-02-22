Giro eguzkitsua eta egonkorra aste osorako
Gauean eta goizean goiz fresko egongo da, baina tenperaturek gora egingo dute eguzkiaren eta hego-haizearen laguntzarekin.
Eguzkiak egonaldia egingo du gurean, ez baita egun bakarrerako etorri. Azken asteotan euria gogotik egin ostean, eguzkiak egonaldia egingo du gure artean, datorren astean nagusi izango da eta tenperatura epelduko du.
Gaur, giro egonkorrarekin jarraituko dugu. Zeruan goi-hodeiak agertuko dira, zerua zurixka utziko dute, baina, halere, giro argia izango da. Hegoaldeko haizea ibiliko da goizean, eta ipar-mendebaldekoa, arratsaldean. Goizean goiz, hotz egingo du, eta lainogune batzuk izango dira; eguerdi inguruan, berriz, giro epela nagusituko da, 16-18 ºC-ko maximoekin. Arratsalde-gauean, behe-hodeiak sar daitezke kostaldean, bereziki Bizkaian.
Astelehenean, eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Eguzkia izango da jaun eta jabe, goi-hodei batzuk agertu arren. Egunaren hasieran, lainoa eta lanbroa agertuko dira, eta ipar-mendebaldean, behe-hodei batzuk ere bai. Hegoaldeko haize ahula ibiliko da, eta brisa ibiliko da arratsaldean kostaldean. Egunez, giro epela izango da, eta litekeena da beroenak aurreko egunean baino apur bat gehiago igotzea.
Asteartean, giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, eta hego-haizea apur bat gehiago nabarituko da. Haizea hegoaldetik finkatuko da, eta aurreko egunetan baino biziago ibiliko da. Ondorioz, maximoek gora egingo dute isurialde atlantikoan, bereziki kostaldean, eta tenperaturak antzera jarraituko du gainerakoan, baina baliteke hegoaldean behera egitea. Zeruan hodei gutxi agertuko dira, eta behe-lainoa eta lanbroa izango dira goizean goiz.
Asteazkenean eta ostegunean ere, eguzkia izango da nagusi, baina baliteke asteburuan joera aldatzea eta lainoak ugaritzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Giro eguzkitsu eta egonkorra izango da asteburuan, euria atzean utzita
Haizeak indarra galduko du eta eguneko tenperatura maximoek gora egingo dute, baina baliteke Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan izotza egitea.
137 km/h-ko ufadak neurtu dituzte Matxitxakon eta 4,8 metroko olatuak Pasaian
'Pedro' ekaitzak gogor jo du Euskal Herria, bolada gogorrak dabiltza haizeguneetan. Mendebaldeko haizea gogor jotzen ari da kostaldean eta ufada zakarrak neurtu dituzte.
Haizeagatik ezarritako abisu horia bihar arratsaldera arte egongo da indarrean
'Pedro' ekaitzak lehen arrastoak utzi ditu Euskal Herrian, eta haizeguneetan bolada oso gogorrak izan dira. Abisu horiak aktibatu dira haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik.
Euskadik abisu horia aktibatuko du berriro: euriak baretzera egingo du, baina haizea dator
Asteazken honetan 100 km/h-tik gorako haize-boladak eta 4 metroko olatuak izango dira.
Noiz atertuko du?
Litekeena da arratsaldean euririk ez egitea, baina bihar beste ekaitz bat sartuko da. Baliteke Pedro izena hartzea, EITBko Eguraldiko gure lankideek jakinarazi dutenez.
Astearte goizera arte egongo da indarrean Bizkaian eta Gipuzkoan euriagatik ezarritako abisu horia
Etengabe egingo du euria, asko gainera, eta batez ere Kantauri isurialdean.
Euri-jasengatik abisu horia ezarriko dute berriro gauerditik aurrera Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian
Euskalmeten iragarpenaren arabera, metro koadroko 60 litrotik gora pilatuko dira 24 orduan. Nafarroan, metro koadroko 40 litro metatuko dira 12 orduan.
Larrialdi aurreko egoera ezarri dute Arga eta Elortz ibaietan, Iruñean, horien emaria dela eta
Nafarroa abisu horian dago gaur, larunbata, haizeteengatik, euriteengatik, elurteengatik eta luiziengatik. Ebroren ezkerraldeko ibaien emaria nabarmen haztea espero dute.
115 km/h-tik gorako ufadak neurtu dituzte Galean eta Urkiolan, eta metro koadroko 70 litrotik gora bildu dituzte Eskasen
15:00etan utzi dituzte bertan behera euriagatik eta haizeagatik EAEn ezarritako abisu horiak. Barnealdean eta Nafarroako Pirinioetan, abisupean jarraituko dute gauerdira arte, elurragatik. Itsas arriskuagatik ezarritako abisu horia ere egun osoan egongo da indarrean. Ipar Euskal Herria ere abisupean dago uholde arriskuagatik.