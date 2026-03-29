Eguzki eta bero konturik ez, gutxienez ostiralera arte

Euria eta hotza izango dira nabarmen asteko lehenengo egunetan. Osteguna ere gris antzean egongo da, zaparradak baztertu gabe. Badirudi, ostiral arratsaldean iritsiko dela aldaketa.
urkiola
Urkiola. Argazkia: Victor Uriarte
EITB

Azken eguneratzea

Goibel dator astea; hasiera behintzat. Makur abiatuko da astelehena, oso hodeitsu eta tenperatura nahiko hotzekin. Goizean, izotza ere egingo du barnealdean, eta euri txikia denean. Eguerdian, haizeak zakartzera egingo du, zaparrada handiei bide emanda. 

Elur kotari dagokionez, 900 metroan kokatuko da goizean, eta 1.500 metroan arratsaldean. Oro har, sentsazio termikoa hotza izango da. Tenperatura hotzenak 6-7 graduren bueltan ibiliko dira Bilbon eta Donostian, eta nekez igoko dira 2-3 gradutik Gasteizen eta Iruñean. Maximoak, berriz, 11-12 gradu inguruan egongo dira.

Astearterako ez da aldaketarik espero. Iragarpenak dio aldakorra eta makurra izango dela eguna. Ipar haizeak aginduko du, eta itsasotik gertu hezetasuna izango da nabarmen. Mendebaldean eta hegoaldean egingo du euri gutxien, baina hotza denean nabarituko da. Tenperatura beroenak Tuteran izango dituzte, 15 gradura iritsiko direlako. Gainerakoan, gehienez 14 gradu neurtuko dituzte Bilbon, 13 Donostian eta 11 Gasteizen. 

Asteazkenean ildo beretik abiatuko da eguna. Ipar haizeak gurean jarraituko du tinko, eta ipar isurialdean egingo du bereziki euria. Baliteke hegoaldean ostarteren bat edo beste ikustea. Nolanahi dela, aro freskoa nagusituko da atzera ere. Termometroek ez dute inon 14 graduren langa gaindituko.

Lehen jai egunak, ostegunak, ez du arnasaldirik emango. Gris antzean egongo da zerua, eta ipar isurialdean zaparradak ere botako ditu.

Haizeak norabidea aldatuko du ostiralean, eta atertzera egingo du giroak, egunak aurrera egin ahala. Tenperaturak beren horretan geldituko dira, aldaketarik gabe. Euriak, ordea, etena izango du eguerditik aurrera, eta litekeena da arratsaldean ostarteak zabaltzea.

Orokorrean, nahiko aldakor dator eguraldiaren iragarpena, eta asteburua oraindik urrun dagoenez, zail dago bete-betean asmatzeko. Dena den, badirudi hego haizeak harrotuko dituela larunbata eta igandea, euriari iskin eginda, eta eguzki printzaren bat edo beste zabalduta.

