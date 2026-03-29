Nada de sol hasta el viernes
La lluvia y el frío serán protagonistas los primeros días de la semana. La jornada del jueves también será gris, sin descartar chubascos. Todo apunta a que el cambio llegará el viernes por la tarde.
La semana se presenta triste en cuanto al tiempo se refiere, al menos los primeros días. El lunes será un día desapacible, con lluvia y frío en todo el territorio. Por la mañana, se producirán además heladas en el interior y lloverá debilmente tanto en la costa como en el interior. A mediodía, el viento arreciará, pero llegarán los chubascos localmente fuertes .
En cuanto a la cota de nieve, se situará en 900 metros por la mañana y en 1500 por la tarde. La sensación térmica será en general fría, las temperaturas mínimas rondarán los 6-7 grados en Bilbao y San Sebastián y difícilmente subirán de 2-3 grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona, mientras que las máximas rondarán los 11-12 grados .
Para el martes no se esperan cambios. La previsión apunta a que el día será variable e inestable. El viento del norte reinará y la humedad será notable en las proximidades del mar. Las lluvias serán menos intensas en el oeste y sur.
Las temperaturas más cálidas se registrarán en Tudela, donde alcanzarán los 15 grados. En el resto, las máximas serán de 14 grados en Bilbao, 13 en San Sebastián y 11 en Vitoria-Gasteiz.
El miércoles comenzará la jornada en la misma línea. El viento del norte seguirá soplando con fuerza y lloverá especialmente en la vertiente norte. Es posible que en el sur se vea algún que otro claro. En cualquier caso, el ambiente será fresco. Los termómetros no superarán los 14 grados en ningún punto.
La primera jornada festiva, el jueves, no dará respiro y el cielo continuará gris, con chubascos en la vertiente norte.
El viento cambiará de dirección el viernes y el tiempo irá mejorando a medida que avance el día, con temperaturas que se mantendrán sin cambios, pero sin lluia y con claros a partir del mediodía.
Parece que el viento sur hará acto de presencia el sábado y el domingo, sin lluvia y con amplios claros.
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El frío, las nubes y la lluvia serán protagonistas. A partir del viernes, el tiempo tenderá a estabilizarse con temperaturas al alza.
Activado el aviso amarillo por riesgo de nieve en cotas bajas
Desde medianoche hasta las 18:00 estará activado en la CAV con cotas de nieve de unos 700-800 metros, y desde las 21:00 horas del sábado en el Pirineo navarro.
Frío, lluvias frecuentes y descenso de la cota de nieve para el fin de semana
La cota de nieve descenderá de manera progresiva y la intensidad de las precipitaciones variará de manera frecuente.
El tramo final de marzo se prevé gris y fresco, con una pequeña tregua el viernes
Tras un jueves con ambiente apagado, el viernes habrá una ligera mejoría, pero ya para el fin de semana se esperan otra vez cielos nubosos, con chubascos, viento del norte que por momentos podría soplar fuerte y temperaturas frescas.
Adiós al ambiente primaveral
El martes será el día más soleado de la semana El resto de los días serán lluviosos y desapacibles, aunque el viernes se espera una pequeña tregua.
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Este martes y durante los próximos días disfrutaremos de un acusado ascenso de temperaturas, gracias al viento sur. Se espera un ambiente soleado, con pocas nubes en general y temperaturas cercanas a los 25º en la vertiente cantábrica. Para el fin de semana se prevé cambio y podría entrar algo de lluvia.
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