La semana se presenta triste en cuanto al tiempo se refiere, al menos los primeros días. El lunes será un día desapacible, con lluvia y frío en todo el territorio. Por la mañana, se producirán además heladas en el interior y lloverá debilmente tanto en la costa como en el interior. A mediodía, el viento arreciará, pero llegarán los chubascos localmente fuertes .

En cuanto a la cota de nieve, se situará en 900 metros por la mañana y en 1500 por la tarde. La sensación térmica será en general fría, las temperaturas mínimas rondarán los 6-7 grados en Bilbao y San Sebastián y difícilmente subirán de 2-3 grados en Vitoria-Gasteiz y Pamplona, mientras que las máximas rondarán los 11-12 grados .

Para el martes no se esperan cambios. La previsión apunta a que el día será variable e inestable. El viento del norte reinará y la humedad será notable en las proximidades del mar. Las lluvias serán menos intensas en el oeste y sur.

Las temperaturas más cálidas se registrarán en Tudela, donde alcanzarán los 15 grados. En el resto, las máximas serán de 14 grados en Bilbao, 13 en San Sebastián y 11 en Vitoria-Gasteiz.

El miércoles comenzará la jornada en la misma línea. El viento del norte seguirá soplando con fuerza y lloverá especialmente en la vertiente norte. Es posible que en el sur se vea algún que otro claro. En cualquier caso, el ambiente será fresco. Los termómetros no superarán los 14 grados en ningún punto.

La primera jornada festiva, el jueves, no dará respiro y el cielo continuará gris, con chubascos en la vertiente norte.

El viento cambiará de dirección el viernes y el tiempo irá mejorando a medida que avance el día, con temperaturas que se mantendrán sin cambios, pero sin lluia y con claros a partir del mediodía.

Parece que el viento sur hará acto de presencia el sábado y el domingo, sin lluvia y con amplios claros.