Negu giroarekin ekingo diogu Aste Santuari, eta ostiraletik aurrera hasiko da epeltzen

Hotza, hodeiak eta euria izango dira protagonista. Ostiraletik aurrera, eguraldia egonkortu egingo da eta tenperaturak gora egingo du.

lluvia euria iruñea-pamplona-navarra nafarroa eguraldia-efe

Euria, Iruñean. Argazkia: EITB

EITB

Euskalmet euskal meteorologia agentziak iragarri du Aste Santua negu giroarekin hasiko dela, eta iparraldeko haizeak hotza, hodeiak eta prezipitazioak ekarriko dituela, Kantauri isurialdean batez ere.

Atlantikoan dagoen antizikloiak eragindako egoeraren ondorioz, zerua gris egongo da astearen zati handi batean, eta euri gutxi baina etengabe egingo du zenbait unetan.

Ostegunean, lehenengo jai egunean, eguraldi ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Zeru estalia eta euri txikia izango dira, batez ere iparraldean; tenperatura freskoa izango da, ez da 13 gradu baino epelagoa izango.

Ostiralean aldatzen hasiko da eguraldia, pixkanaka. Egunaren lehen partean hodei ugari eta euri apur bat egingo du, iparraldean batik bat, baina tenperaturak epeltzera egingo du eta ostarte batzuk irekiko dira arratsaldean.

Asteburuari begira, hobekuntza nabariagoa izango da. Presio altuak ekialderantz mugitzeak aire epel eta lehorra sartzea ahalbidetuko du, eta horrek giro egonkorragoa ekarri eta tenperaturak igotzea eragingo du, batez ere larunbatean.

Itsasoan ere, olatuetan nabaritu egingo da joera hori: lehen egunetan bi eta hiru metro arteko olatuak izango dira, eta ostegunetik aurrera apaldu egingo dira, pixkanaka, eta asteburuan metro batekoak izango dira.

Publizitatea
