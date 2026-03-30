La Semana Santa comenzará con tiempo invernal e irá templando a partir del viernes
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé un inicio de la Semana Santa marcado por condiciones desapacibles, con un ambiente más propio del invierno que de la primavera. La entrada de vientos del norte mantendrá el frío, la nubosidad abundante y la posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en la vertiente cantábrica.
Esta situación viene determinada por un anticiclón situado en el Atlántico, al oeste de Galicia, que favorece la llegada de aire frío y húmedo. Como consecuencia, los cielos permanecerán grises durante buena parte de la semana, con lluvias poco intensas pero persistentes en algunos momentos, sin episodios significativos.
El jueves, primer festivo, continuará la tónica de tiempo inestable. Se esperan cielos cubiertos y lluvias débiles, principalmente en el norte, con temperaturas frescas que apenas superarán los 13 grados en el mejor de los casos. El viento del norte seguirá siendo protagonista, reforzando la sensación de frío.
El viernes comenzará un cambio progresivo en la situación meteorológica. Aunque aún habrá abundante nubosidad y algunas lluvias débiles durante la primera mitad del día, especialmente en el norte, las temperaturas empezarán a recuperarse y se abrirán algunos claros por la tarde.
De cara al fin de semana, la mejoría será más evidente. El desplazamiento de las altas presiones hacia el este permitirá la entrada de aire más cálido y seco, favoreciendo un ambiente más estable y un ascenso notable de las temperaturas, especialmente durante el sábado.
En el mar, el oleaje también reflejará esta evolución, con alturas de entre dos y tres metros en los primeros días que irán descendiendo progresivamente a partir del jueves, hasta situarse en torno a un metro durante el fin de semana.
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Nada de sol hasta el viernes
La lluvia y el frío serán protagonistas los primeros días de la semana. La jornada del jueves también será gris, sin descartar chubascos. Todo apunta a que el cambio llegará el viernes por la tarde.
Activado el aviso amarillo por riesgo de nieve en cotas bajas
Desde medianoche hasta las 18:00 estará activado en la CAV con cotas de nieve de unos 700-800 metros, y desde las 21:00 horas del sábado en el Pirineo navarro.
Frío, lluvias frecuentes y descenso de la cota de nieve para el fin de semana
La cota de nieve descenderá de manera progresiva y la intensidad de las precipitaciones variará de manera frecuente.
El tramo final de marzo se prevé gris y fresco, con una pequeña tregua el viernes
Tras un jueves con ambiente apagado, el viernes habrá una ligera mejoría, pero ya para el fin de semana se esperan otra vez cielos nubosos, con chubascos, viento del norte que por momentos podría soplar fuerte y temperaturas frescas.
Adiós al ambiente primaveral
El martes será el día más soleado de la semana El resto de los días serán lluviosos y desapacibles, aunque el viernes se espera una pequeña tregua.
Sol y temperaturas primaverales en los últimos coletazos del invierno
Este martes y durante los próximos días disfrutaremos de un acusado ascenso de temperaturas, gracias al viento sur. Se espera un ambiente soleado, con pocas nubes en general y temperaturas cercanas a los 25º en la vertiente cantábrica. Para el fin de semana se prevé cambio y podría entrar algo de lluvia.
La primavera se anticipa con días soleados y cálidos
Aunque hasta el próximo viernes no llegará oficialmente la primavera, el ambiente que predominará los días previos será claro y con temperaturas de más de 20 grados.
La nieve vuelve a Euskal Herria en el umbral de la primavera
A solo una semana para el inicio de la primavera, el invierno se está despidiendo con mucha lluvia, frío e incluso nieve en las cimas más altas.
El tiempo dará un giro esta tarde: llegan la lluvia y el frío para el fin de semana
Tras una mañana todavía luminosa y templada, el cambio llegará esta tarde con la entrada de viento del noroeste, que traerá lluvia, descenso de las temperaturas y un ambiente invernal durante el fin de semana.