La Semana Santa comenzará con tiempo invernal e irá templando a partir del viernes

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé un inicio de la Semana Santa marcado por condiciones desapacibles, con un ambiente más propio del invierno que de la primavera. La entrada de vientos del norte mantendrá el frío, la nubosidad abundante y la posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en la vertiente cantábrica.

Esta situación viene determinada por un anticiclón situado en el Atlántico, al oeste de Galicia, que favorece la llegada de aire frío y húmedo. Como consecuencia, los cielos permanecerán grises durante buena parte de la semana, con lluvias poco intensas pero persistentes en algunos momentos, sin episodios significativos.

El jueves, primer festivo, continuará la tónica de tiempo inestable. Se esperan cielos cubiertos y lluvias débiles, principalmente en el norte, con temperaturas frescas que apenas superarán los 13 grados en el mejor de los casos. El viento del norte seguirá siendo protagonista, reforzando la sensación de frío.

El viernes comenzará un cambio progresivo en la situación meteorológica. Aunque aún habrá abundante nubosidad y algunas lluvias débiles durante la primera mitad del día, especialmente en el norte, las temperaturas empezarán a recuperarse y se abrirán algunos claros por la tarde.

De cara al fin de semana, la mejoría será más evidente. El desplazamiento de las altas presiones hacia el este permitirá la entrada de aire más cálido y seco, favoreciendo un ambiente más estable y un ascenso notable de las temperaturas, especialmente durante el sábado.

En el mar, el oleaje también reflejará esta evolución, con alturas de entre dos y tres metros en los primeros días que irán descendiendo progresivamente a partir del jueves, hasta situarse en torno a un metro durante el fin de semana.