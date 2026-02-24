El tiempo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Primavera adelantada en Euskal Herria, con temperaturas de hasta 24 grados

El viento sur se impondrá, sobre todo en la vertiente cantábrica, y favorecerá el ascenso térmico
20211212153043_bilbao-soleado_
Imagen de un Bilbao soleado. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Udaberri aurreratua Euskal Herrian, 24 gradurainoko tenperaturekin
author image

EITB

Última actualización

La semana viene marcada por un claro ambiente primaveral en Euskal Herria, al menos hasta el viernes. El sol será protagonista, según Euskalmet, y las temperaturas se mantendrán en valores muy suaves para la época, con máximas que rondarán los 20-24 ºC en muchos puntos. El viento sur se impondrá, favoreciendo ese ascenso térmico, sobre todo en la vertiente cantábrica. Desde el viernes, no obstante, podrían volver las precipitaciones.

El martes será el día más cálido, con termómetros que alcanzarán los 23-24 ºC en la costa y se quedarán en torno a los 19-20 ºC en el interior. La jornada será muy soleada, aunque a primeras horas podrán formarse bancos de niebla en valles interiores.

El miércoles continuará la misma tónica en todo el territorio, con ambiente soleado y temperaturas similares. Durante la primera mitad del día soplará viento sur; sin embargo, por la tarde girará a oeste en la vertiente cantábrica, especialmente en la costa. Además, no se descarta la presencia de algo de calima.

El jueves se mantendrá el ambiente primaveral, con predominio del sol y temperaturas todavía templadas, aunque ligeramente más bajas. Persistirá el viento sur y se formarán algunas nieblas matinales, mientras que la posible calima podría volver a dejar el cielo algo turbio por momentos.

Eguraldia Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La borrasca Oriana deja rachas de más de 115 km/h en Punta Galea y Urkiola, y acumulados de lluvia de 72 l/m2 en Eskas

A las 15:00 horas han quedado desactivados los avisos amarillos por precipitación persistente y viento. No obstante, el interior de la CAV y el Pirineo navarro seguirán bajo aviso por nevadas hasta bien entrada la noche. También permanecerá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo durante toda la jornada del sábado. Iparralde se encuentra bajo aviso amarillo por riesgo de inundaciones. 

Cargar más
Publicidad
X