Primavera adelantada en Euskal Herria, con temperaturas de hasta 24 grados

La semana viene marcada por un claro ambiente primaveral en Euskal Herria, al menos hasta el viernes. El sol será protagonista, según Euskalmet, y las temperaturas se mantendrán en valores muy suaves para la época, con máximas que rondarán los 20-24 ºC en muchos puntos. El viento sur se impondrá, favoreciendo ese ascenso térmico, sobre todo en la vertiente cantábrica. Desde el viernes, no obstante, podrían volver las precipitaciones.

El martes será el día más cálido, con termómetros que alcanzarán los 23-24 ºC en la costa y se quedarán en torno a los 19-20 ºC en el interior. La jornada será muy soleada, aunque a primeras horas podrán formarse bancos de niebla en valles interiores.

El miércoles continuará la misma tónica en todo el territorio, con ambiente soleado y temperaturas similares. Durante la primera mitad del día soplará viento sur; sin embargo, por la tarde girará a oeste en la vertiente cantábrica, especialmente en la costa. Además, no se descarta la presencia de algo de calima.

El jueves se mantendrá el ambiente primaveral, con predominio del sol y temperaturas todavía templadas, aunque ligeramente más bajas. Persistirá el viento sur y se formarán algunas nieblas matinales, mientras que la posible calima podría volver a dejar el cielo algo turbio por momentos.