Aurreratu zaigu udaberria Euskal Herrian, eta 24 gradu arteko tenperaturak izango ditugu

Hego haizea nagusituko da, batez ere kantauri isurialdean, eta igoera termikoa erraztuko du.

Egun eguzkitsua Bilbon, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB Media

EITB

Azken eguneratzea

Udaberriko giroa nagusituko da Euskal Herrian astean zehar, gutxienez ostiralera arte. Eguzkia izango da protagonista, Euskalmeten arabera, eta tenperaturak epelak izango dira, garai honetarako; leku askotan maximoak 20-24 ºC inguruan ibiliko dira. Hego haizea nagusituko da, eta horrek tenperaturak igotzea erraztuko du, batez ere kantabriar isurialdean. Ostiraletik aurrera, baina, euria itzul daiteke.

Asteartea izango da egunik beroena. Kostaldean termometroak 23-24 ºC-ra iritsiko dira, eta barnealdean 19-20 ºC inguruan geldituko dira. Eguna oso eguzkitsua izango da, nahiz eta goizaldean barnealdeko haranetan laino-bankuak ager daitezkeen.

Asteazkenean antzeko joerak jarraituko du lurralde osoan: giro eguzkitsua eta antzeko tenperaturak izango dira. Egunaren lehen zatian hego haizea ibiliko da; arratsaldean, ordea, mendebaldera egingo du kantabriar isurialdean, bereziki kostaldean. Gainera, baliteke kalima apur bat agertzea.

Ostegunean udaberriko giroak jarraituko du, eguzkia nagusi eta tenperatura epelak, nahiz eta zertxobait baxuagoak izan. Hego haizeak iraungo du eta goizean laino batzuk sortuko dira; baliteke, halaber, kalimak zerua une batzuetan lausotzea.

