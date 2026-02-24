Aurreratu zaigu udaberria Euskal Herrian, eta 24 gradu arteko tenperaturak izango ditugu
Hego haizea nagusituko da, batez ere kantauri isurialdean, eta igoera termikoa erraztuko du.
Udaberriko giroa nagusituko da Euskal Herrian astean zehar, gutxienez ostiralera arte. Eguzkia izango da protagonista, Euskalmeten arabera, eta tenperaturak epelak izango dira, garai honetarako; leku askotan maximoak 20-24 ºC inguruan ibiliko dira. Hego haizea nagusituko da, eta horrek tenperaturak igotzea erraztuko du, batez ere kantabriar isurialdean. Ostiraletik aurrera, baina, euria itzul daiteke.
Asteartea izango da egunik beroena. Kostaldean termometroak 23-24 ºC-ra iritsiko dira, eta barnealdean 19-20 ºC inguruan geldituko dira. Eguna oso eguzkitsua izango da, nahiz eta goizaldean barnealdeko haranetan laino-bankuak ager daitezkeen.
Asteazkenean antzeko joerak jarraituko du lurralde osoan: giro eguzkitsua eta antzeko tenperaturak izango dira. Egunaren lehen zatian hego haizea ibiliko da; arratsaldean, ordea, mendebaldera egingo du kantabriar isurialdean, bereziki kostaldean. Gainera, baliteke kalima apur bat agertzea.
Ostegunean udaberriko giroak jarraituko du, eguzkia nagusi eta tenperatura epelak, nahiz eta zertxobait baxuagoak izan. Hego haizeak iraungo du eta goizean laino batzuk sortuko dira; baliteke, halaber, kalimak zerua une batzuetan lausotzea.
Zure interesekoa izan daiteke
Giro eguzkitsua eta egonkorra aste osorako
Udaberri beteko giroa izango da Euskal Herrian datozen egunetan, 20 ºC-ak harrapatu eta pasa eta ere egingo dira egunotan eta zeruan eguzkia izango da jaun eta jabe.
Giro eguzkitsu eta egonkorra izango da asteburuan, euria atzean utzita
Haizeak indarra galduko du eta eguneko tenperatura maximoek gora egingo dute, baina baliteke Arabako eta Nafarroako zenbait tokitan izotza egitea.
137 km/h-ko ufadak neurtu dituzte Matxitxakon eta 4,8 metroko olatuak Pasaian
'Pedro' ekaitzak gogor jo du Euskal Herria, bolada gogorrak dabiltza haizeguneetan. Mendebaldeko haizea gogor jotzen ari da kostaldean eta ufada zakarrak neurtu dituzte.
Haizeagatik ezarritako abisu horia bihar arratsaldera arte egongo da indarrean
'Pedro' ekaitzak lehen arrastoak utzi ditu Euskal Herrian, eta haizeguneetan bolada oso gogorrak izan dira. Abisu horiak aktibatu dira haizeagatik eta itsasaldeko arriskuagatik.
Euskadik abisu horia aktibatuko du berriro: euriak baretzera egingo du, baina haizea dator
Asteazken honetan 100 km/h-tik gorako haize-boladak eta 4 metroko olatuak izango dira.
Noiz atertuko du?
Litekeena da arratsaldean euririk ez egitea, baina bihar beste ekaitz bat sartuko da. Baliteke Pedro izena hartzea, EITBko Eguraldiko gure lankideek jakinarazi dutenez.
Astearte goizera arte egongo da indarrean Bizkaian eta Gipuzkoan euriagatik ezarritako abisu horia
Etengabe egingo du euria, asko gainera, eta batez ere Kantauri isurialdean.
Euri-jasengatik abisu horia ezarriko dute berriro gauerditik aurrera Bizkaian, Gipuzkoan, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian
Euskalmeten iragarpenaren arabera, metro koadroko 60 litrotik gora pilatuko dira 24 orduan. Nafarroan, metro koadroko 40 litro metatuko dira 12 orduan.
Larrialdi aurreko egoera ezarri dute Arga eta Elortz ibaietan, Iruñean, horien emaria dela eta
Nafarroa abisu horian dago gaur, larunbata, haizeteengatik, euriteengatik, elurteengatik eta luiziengatik. Ebroren ezkerraldeko ibaien emaria nabarmen haztea espero dute.