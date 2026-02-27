Lluvia y bajada de temperaturas el sábado, y sol y viento sur para el domingo

Tras una semana soleada protagonizada por temperaturas veraniegas, hoy llega el cambio de tiempo, según la previsión de la agencia vasca de meteorología Euskalmet.

Hoy, viernes , durante la primera parte de la mañana el ambiente será soleado y el viento continuará soplando del sur, por lo que las temperaturas máximas, aunque bajarán, seguirán siendo relativamente templadas, en torno a los 18-20º en muchos puntos del territorio. Sin embargo, en torno al mediodía o un poco antes, el viento girará a noroeste, la nubosidad comenzará a aumentar y refrescará. Al principio llegarán nubes altas, pero por la tarde las nubes ya serán más compactas y los cielos se cubrirán, momento en el que se esperan precipitaciones.

El sábado será una jornada de protagonizada por un descenso de las temperaturas, nubes y precipitaciones. El viento soplará del noroeste y del norte, con temperaturas máximas que apenas alcanzarán los 11-14º. Los cielos permanecerán cubiertos y las precipitaciones serán más probables durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde-noche. Las nubes también irán a menos por la tarde-noche.

El domingo volverá el ambiente soleado y subirán las temperaturas máximas. La niebla y el ambiente frío de primeras horas darán paso a cielos con amplios claros y temperaturas más templadas, empujadas en parte por el viento del sur-sureste, que irá cogiendo fuerza con el paso de las horas.

