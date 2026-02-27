Lluvia y bajada de temperaturas el sábado, y sol y viento sur para el domingo
Tras una semana soleada protagonizada por temperaturas veraniegas, hoy llega el cambio de tiempo, según la previsión de la agencia vasca de meteorología Euskalmet.
Hoy, viernes, durante la primera parte de la mañana el ambiente será soleado y el viento continuará soplando del sur, por lo que las temperaturas máximas, aunque bajarán, seguirán siendo relativamente templadas, en torno a los 18-20º en muchos puntos del territorio. Sin embargo, en torno al mediodía o un poco antes, el viento girará a noroeste, la nubosidad comenzará a aumentar y refrescará. Al principio llegarán nubes altas, pero por la tarde las nubes ya serán más compactas y los cielos se cubrirán, momento en el que se esperan precipitaciones.
El sábado será una jornada de protagonizada por un descenso de las temperaturas, nubes y precipitaciones. El viento soplará del noroeste y del norte, con temperaturas máximas que apenas alcanzarán los 11-14º. Los cielos permanecerán cubiertos y las precipitaciones serán más probables durante la primera mitad del día, remitiendo por la tarde-noche. Las nubes también irán a menos por la tarde-noche.
El domingo volverá el ambiente soleado y subirán las temperaturas máximas. La niebla y el ambiente frío de primeras horas darán paso a cielos con amplios claros y temperaturas más templadas, empujadas en parte por el viento del sur-sureste, que irá cogiendo fuerza con el paso de las horas.
Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.
Te puede interesar
Vuelve la lluvia y las temperaturas más frescas en el inicio del fin de semana
Este viernes a mediodía el viento girará a noroeste, entrarán las nubes y un descenso de las temperaturas. El sábado se prevé gris y con precipitaciones que irán remitiendo por la tarde-noche. El domingo volveremos a ver el sol y subirá el mercurio.
Arnaitz Fernández: "Los récords de frío son cada vez menos numerosos y los de calor cada vez más habituales e intensos"
Según el meteorólogo de EITB, "todo esto entra en la tendencia general a nivel del planeta". "Es cierto que los cambios de tiempo bruscos son habituales en Euskal Herria, pero cada vez son más habituales las situaciones cálidas frente a las frías", añade Arnaitz Fernández.
Primavera adelantada en Euskal Herria, con temperaturas de hasta 24 grados
El viento sur se impondrá, sobre todo en la vertiente cantábrica, y favorecerá el ascenso térmico
Ambiente soleado y estable para toda la semana
El ambiente primaveral predominará la semana en Euskal Herria en lo meteorológico. Se alcanzarán, e incluso, se superarán los 20 º-C durante varios días y el sol será el gran protagonista.
Adiós a la lluvia: Sol y tiempo estable para el fin de semana
El viento perderá fuerza y las temperaturas diurnas máximas ascenderán, aunque no se descartan heladas a primera hora en puntos de Álava y Navarra.
Rachas máximas de 137 km/h en Matxitxako y olas de 4,8 metros en Pasaia
La borrasca 'Pedro' sigue dejando efectos en Euskal Herria, con rachas intensas en zonas expuestas; el viento del oeste sopla con fuerza en la costa y ha dejado registros impresionantes.
El aviso amarillo por fuertes vientos seguirá activo hasta mañana por la tarde
La borrasca 'Pedro' ya deja sus primeros efectos en Euskal Herria, con rachas muy fuertes en zonas expuestas y avisos amarillos activados por viento y riesgo marítimo-costero.
Euskadi levanta el aviso amarillo por lluvias, pero lo reactivará por el viento
Este miércoles se esperan rachas de viento de más de 100 km/h y olas de 4 metros.
¿Cuándo dejará de llover?
Esta tarde parece que llegará una breve tregua, pero mañana entrará otra borrasca, que podría llamarse Pedro, según han informado nuestros compañeros de Eguraldia de EITB.