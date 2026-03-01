PRONÓSTICO

Semana partida en dos: de lunes a miércoles, soleada y templada, y a partir del jueves, lluviosa y fresca

El ambiente primaveral predominará durante los cuatro primeros días de marzo y las máximas rondarán los 16-20 ºC. Se esperan cambios conforme avance la semana, con lluvia y descenso de temperaturas. 

Egunsentia Artzamenditik (Itsasu, Lapurdi) Eguraldi ona eta hotza

Bello amanecer desde Artzamendi (Itsasu, Lapurdi). Foto: Dominique Reis

La primera semana de marzo estará dividida en dos, meteorológicamente hablando. Los tres primeros días, el ambiente será templado y claro. Sin embargo, a partir del jueves la inestabilidad irá ganando terrenos y las temperaturas bajarán de forma acusada, según la previsión del Servicio Meteorológico de EITB y la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet. 

El lunes continuará por los mismos derroteros del domingo. El viento soplará del sureste, con fuerza en zonas expuestas del este y a primeras y últimas horas del día. Las temperaturas máximas subirán ligeramente y serán agradables para la época, por lo que se alcanzarán los 20 ºC en la costa, 16-18 grados en el interior. El cielo no estará totalmente azul, y se intercalarán nubes medias y altas.

No se esperan cambios para el martes. De nuevo, se alternarán algunas nubes de tipo medio y alto, especialmente por la mañana. Soplará el viento del sur-sureste, con intensidad por la mañana en el este. Por la tarde, perderá fuerza y en el litoral soplará el viento de este-noreste. Las temperaturas volverán a ser templadas. Tanto el martes como el miércoles se espera calima

La del miércoles será una jornada similar, con cielos poco nubosos, viento flojo a moderado del sur-sureste y temperaturas sin cambios.

La nubosidad irá en aumento el jueves, y el cielo terminará totalmente nublado. Así, se esperan chubascos, que podrían ser localmente moderados, durante la segunda mitad del día. El viento virará de componente sur a oeste-noroeste, lo que hará descender las temperaturas. 

Tiempo desapacible para el viernes. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, y la cota de nieve podría situarse en torno a 1000-1200 metros. Las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, bajarán de forma notable. 

