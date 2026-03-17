Sol y temperaturas primaverales en los últimos coletazos del invierno
Los últimos días del invierno nos avanzan ya la primavera, gracias a un viento sur que hará subir el termómetro desde este mismo martes, y durante los próximos días, según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.
Así, este martes disfrutaremos de una jornada primaveral con acusado ascenso de las temperaturas máximas. Una vez disipadas las nieblas matinales, el cielo se mantendrá prácticamente despejado el resto del día. Ambiente soleado y un ligero viento del sur. Tras un amanecer frío, temperaturas por debajo de los 5º, las máximas subirán de forma acusada, con valores por encima de los 20º y en la vertiente cantábrica cercanas a los 25º.
El miércoles tiempo similar, aunque a partir de la mañana puede aparecer algo de nubosidad de tipo alto que no traerá mayores consecuencias. Las temperaturas mínimas subirán de manera notable en la vertiente cantábrica, en la mediterránea lo harán de manera más contenida, pero es poco probable que hiele. Temperaturas máximas sin muchos cambios. Viento del sur, algo más intenso, aunque todavía puede soplar la brisa por la tarde en la costa.
El jueves el tiempo primaveral tendrá continuidad. Cielos poco nubosos o despejados, con nieblas e intervalos de nubes bajas en puntos del eje del valle del Ebro. Las temperaturas máximas descenderán, de forma ligera en el litoral y de manera moderada o notable en el interior, especialmente en Álava.
Con la llegada del fin de semana se prevé cambio y podría entrar algo de lluvia.
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La primavera se anticipa con días soleados y cálidos
Aunque hasta el próximo viernes no llegará oficialmente la primavera, el ambiente que predominará los días previos será claro y con temperaturas de más de 20 grados.
La nieve vuelve a Euskal Herria en el umbral de la primavera
A solo una semana para el inicio de la primavera, el invierno se está despidiendo con mucha lluvia, frío e incluso nieve en las cimas más altas.
El tiempo dará un giro esta tarde: llegan la lluvia y el frío para el fin de semana
Tras una mañana todavía luminosa y templada, el cambio llegará esta tarde con la entrada de viento del noroeste, que traerá lluvia, descenso de las temperaturas y un ambiente invernal durante el fin de semana.
Últimos rayos de sol antes de la lluvia, llega un fin de semana invernal
Aunque hoy y mañana por la mañana el tiempo será luminoso, con la tarde del viernes y el giro del viento de sur a noroeste, llegará el cambio, la lluvia y el frío.
Alternancia de nubes y claros y lluvia para comenzar la semana
A partir de la tarde aumentará la nubosidad y se producirán chubascos. El martes con el paso de las horas las nubes irán a menos y se abrirán claros, y ya por la tarde el riesgo de chubascos será menor.
Ambiente revuelto y variable para esta semana
De lunes a miércoles lloverá de forma intermitente, mientras que el jueves y el viernes serán días soleados y con temperaturas agradables. El fin de semana volverá a empeorar el tiempo, con lluvia, frío y ambiente invernal en general.
Aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa por lluvias persistentes
Este aviso amarillo se mantendrá activado durante toda la jornada, ante la previsión de que se puedan acumular más de 60 litros/m2. Se esperan chubascos moderados, persistentes y muy abundantes. Además, la nubosidad será abundante y la lluvia será generalizada.
La lluvia y el descenso de temperaturas ponen fin al ambiente cálido
El tiempo revuelto e inestable se mantendrá al menos hasta el fin de semana.
El ambiente soleado se mantendrá hasta el miércoles; el jueves vuelve la lluvia y bajan las temperaturas
Las temperaturas se situarán en valores templados para la época del año, con máximas de hasta 20 ºC en la costa.