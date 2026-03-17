Sol y temperaturas primaverales en los últimos coletazos del invierno

Los últimos días del invierno nos avanzan ya la primavera, gracias a un viento sur que hará subir el termómetro desde este mismo martes, y durante los próximos días, según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet.

Así, este martes disfrutaremos de una jornada primaveral con acusado ascenso de las temperaturas máximas. Una vez disipadas las nieblas matinales, el cielo se mantendrá prácticamente despejado el resto del día. Ambiente soleado y un ligero viento del sur. Tras un amanecer frío, temperaturas por debajo de los 5º, las máximas subirán de forma acusada, con valores por encima de los 20º y en la vertiente cantábrica cercanas a los 25º.

El miércoles tiempo similar, aunque a partir de la mañana puede aparecer algo de nubosidad de tipo alto que no traerá mayores consecuencias. Las temperaturas mínimas subirán de manera notable en la vertiente cantábrica, en la mediterránea lo harán de manera más contenida, pero es poco probable que hiele. Temperaturas máximas sin muchos cambios. Viento del sur, algo más intenso, aunque todavía puede soplar la brisa por la tarde en la costa.

El jueves el tiempo primaveral tendrá continuidad. Cielos poco nubosos o despejados, con nieblas e intervalos de nubes bajas en puntos del eje del valle del Ebro. Las temperaturas máximas descenderán, de forma ligera en el litoral y de manera moderada o notable en el interior, especialmente en Álava.

Con la llegada del fin de semana se prevé cambio y podría entrar algo de lluvia.