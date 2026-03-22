Adiós al ambiente primaveral
El martes será el día más soleado de la semana El resto de los días serán lluviosos y desapacibles, aunque el viernes se espera una pequeña tregua.
La semana comenzará variable. El lunes amanecerá muy nuboso, con posibilidad de llovizna, aunque débil, en la vertiente cantábrica, pero a medida que avancen las horas cambiará el viento y el tiempo irá despejando. Para la tarde el cielo estarán prácticamente azul en toda Euskal Herria.
En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios, con máximas de 17 grados en Baiona, 16 en Bilbao, 15 en San Sebastián, 14 en Vitoria-Gasteiz y 16 en Pamplona.
La jornada más soleada se prevé para el martes. De nuevo, volverá el tiempo primaveral, con cielos completamente despejados y temperaturas frescas pero agradables. Las temperaturas subirán un poco, en torno a dos grados, con lo que los termómetros alcanzarán los 17 grados en la costa y los 17-18 en el interior.
La llegada de un frente frío, que traerá viento del noroeste con mucha fuerza, hará que el miércoles el tiempo sea otoñal. Lloverá con ganas durante toda la jornada, sobre todo en la costa.
Las temperaturas bajarán, y no superarán los 15 grados en la costa y los 13 grados en el interior.
El jueves el tiempo seguirá en la misma línea, a pesar de que para la tarde irán remitiendo las lluvias.
Parece, sin embargo, que el viernes volveremos a ver claros y podremos guardar los paraguas, una tregua que no durará mucho, porque para el fin de semana vuelven los chubascos.
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Sol y temperaturas primaverales en los últimos coletazos del invierno
Este martes y durante los próximos días disfrutaremos de un acusado ascenso de temperaturas, gracias al viento sur. Se espera un ambiente soleado, con pocas nubes en general y temperaturas cercanas a los 25º en la vertiente cantábrica. Para el fin de semana se prevé cambio y podría entrar algo de lluvia.
La primavera se anticipa con días soleados y cálidos
Aunque hasta el próximo viernes no llegará oficialmente la primavera, el ambiente que predominará los días previos será claro y con temperaturas de más de 20 grados.
La nieve vuelve a Euskal Herria en el umbral de la primavera
A solo una semana para el inicio de la primavera, el invierno se está despidiendo con mucha lluvia, frío e incluso nieve en las cimas más altas.
El tiempo dará un giro esta tarde: llegan la lluvia y el frío para el fin de semana
Tras una mañana todavía luminosa y templada, el cambio llegará esta tarde con la entrada de viento del noroeste, que traerá lluvia, descenso de las temperaturas y un ambiente invernal durante el fin de semana.
Últimos rayos de sol antes de la lluvia, llega un fin de semana invernal
Aunque hoy y mañana por la mañana el tiempo será luminoso, con la tarde del viernes y el giro del viento de sur a noroeste, llegará el cambio, la lluvia y el frío.
Alternancia de nubes y claros y lluvia para comenzar la semana
A partir de la tarde aumentará la nubosidad y se producirán chubascos. El martes con el paso de las horas las nubes irán a menos y se abrirán claros, y ya por la tarde el riesgo de chubascos será menor.
Ambiente revuelto y variable para esta semana
De lunes a miércoles lloverá de forma intermitente, mientras que el jueves y el viernes serán días soleados y con temperaturas agradables. El fin de semana volverá a empeorar el tiempo, con lluvia, frío y ambiente invernal en general.
Aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa por lluvias persistentes
Este aviso amarillo se mantendrá activado durante toda la jornada, ante la previsión de que se puedan acumular más de 60 litros/m2. Se esperan chubascos moderados, persistentes y muy abundantes. Además, la nubosidad será abundante y la lluvia será generalizada.
La lluvia y el descenso de temperaturas ponen fin al ambiente cálido
El tiempo revuelto e inestable se mantendrá al menos hasta el fin de semana.