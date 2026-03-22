Adiós al ambiente primaveral

La semana comenzará variable. El lunes amanecerá muy nuboso, con posibilidad de llovizna, aunque débil, en la vertiente cantábrica, pero a medida que avancen las horas cambiará el viento y el tiempo irá despejando. Para la tarde el cielo estarán prácticamente azul en toda Euskal Herria.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios, con máximas de 17 grados en Baiona, 16 en Bilbao, 15 en San Sebastián, 14 en Vitoria-Gasteiz y 16 en Pamplona.

La jornada más soleada se prevé para el martes. De nuevo, volverá el tiempo primaveral, con cielos completamente despejados y temperaturas frescas pero agradables. Las temperaturas subirán un poco, en torno a dos grados, con lo que los termómetros alcanzarán los 17 grados en la costa y los 17-18 en el interior.

La llegada de un frente frío, que traerá viento del noroeste con mucha fuerza, hará que el miércoles el tiempo sea otoñal. Lloverá con ganas durante toda la jornada, sobre todo en la costa.

Las temperaturas bajarán, y no superarán los 15 grados en la costa y los 13 grados en el interior.

El jueves el tiempo seguirá en la misma línea, a pesar de que para la tarde irán remitiendo las lluvias.

Parece, sin embargo, que el viernes volveremos a ver claros y podremos guardar los paraguas, una tregua que no durará mucho, porque para el fin de semana vuelven los chubascos.