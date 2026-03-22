Adio udaberri giroari

Asteartea izango da asteko egunik eguzkitsuena. Goibel eta ilun datoz gainerako egunak, nahiz eta ostiralerako tregoa txiki bat espero den.
Argazkia: Gurutze Azkarate
EITB

Azken eguneratzea

Aldakor hasiko da astea. Goiz hodeitsua izango da astelehenekoa, eta euri apur bat egin dezake isurialde atlantikoan, gutxi bada ere. Goiz beranduan, baina, haizea aldatuko da, eta argitzera egingo du denean. Arrasti argitsua egingo du, beraz, ostarte zabalekin.

Tenperaturari dagokionez, ez da aldaketa handirik espero. Gehienez ere 17 gradu neurtuko dira Baionan; 16, Bilbon; 15, Donostian; 14, Gasteizen, eta 16, Iruñean.

Astearterako iragarri dute egunik eguzkitsuena. Ostera ere, egunotako joerari helduko dio eguraldiak, zeruak erabat garbi utziz eta tenperatura fresko baina atseginak ekarrita. Goizetik egongo dira zeruak oskarbi, behe laino hondarren bat salbu. Tenperaturak koska bat egin du gora, bi gradu inguru. Horrela, 17 gradura helduko dira termometroak kostaldean, eta 17-18 gradura barnealdean.

Goibel dator, aldiz, asteazkena. Udaberria atzean utzita, udazken giro betean murgilduko gara. Fronte hotz batek ipar-mendebaldeko haizea ekarriko du, zakar. Argitzearekin batera hasiko da euria egiten, gogotsu gainera, eta ez du egun osoan etenik emango. Kostaldean egingo du gehien.

Tenperaturak ere makal ibiliko dira. Asko jota, 15 gradura iritsiko dira kostaldean, eta 13ra barnealdean.

Ostegunean ere, ildo beretik jarraituko du eguraldiak, arratsalderako atertzera egingo duen arren.

Badirudi, ordea, ostiralean berriro argiuneak ikusiko ditugula eta ateri eutsiko diola, guardasolen beharrik gabe. Tregoa laburra izango da, baina, ostiralekoa, astebururako euria baitator atzera.

Eguraldia

