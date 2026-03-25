PREVISIÓN DEL TIEMPO
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El tramo final de marzo se prevé gris y fresco, con una pequeña tregua el viernes

Tras un jueves con ambiente apagado, el viernes habrá una ligera mejoría, pero ya para el fin de semana se esperan otra vez cielos nubosos, con chubascos, viento del norte que por momentos podría soplar fuerte y temperaturas frescas. 

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Lluvia en Bakio. Foto: Jabier Sarriugarte. 

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EITB

Última actualización

Un frente que hizo su entrada el miércoles, traerá varios días de tiempo gris y fresco.  Este jueves, el ambiente será frío y se registrarán chubascos. Las temperaturas máximas apenas alcanzaran los 9-10 ºC en puntos del interior y los 12-13 ºC cerca de la costa. 

En el cielo habrá abundante nubosidad durante todo el día y se esperan chubascos, siendo estos más probables durante la primera mitad del día y en la vertiente cantábrica, aunque en general serán débiles. El viento soplará del norte y la cota de nieve rondará los 1000-1200 metros. 

Para el viernes se espera una ligera mejoría del tiempo. De madrugada y primeras horas todavía se producirán algunas precipitaciones ocasionales, que podría perdurar hasta el mediodía en zonas del oeste de la vertiente cantábrica. A medida que avance la mañana la nubosidad irá desapareciendo de este a oeste y por la tarde se abrirán amplios claros en el cielo. Además, las temperaturas máximas subirán un par de grados.

El sábado amanecerá con los cielos nubosos que podrán precipitaciones débiles y dsispersas. La nubosidad irá en aumento a partir del mediodía y también las precipitaciones, con chubascos débiles y localmente moderados, sobre todo en la vertiente cantábrica. El viento soplará flojo del norte e irá cobrando fuerza segun pasen las horas, pudiéndose registrar rachas fuertes o muy fuertes por la tarde-noche. 

La cota de nieve se situará en torno a 1300-1500 metros e irá bajando por la noche a 1100-1300. En Álava podría helar debilmente. Las temperaturas mínimas no registrarán cambios y las máximas desdenderán ligeramente. 

El domingo no habrá cambios significativos, se espera una jornada similar a la del sábado en lo meteorológico, con cielo nubosos o muy nubosos, ambiente frío, viento del norte-noroeste y precipitaciones debiles y localmente moderadas. 

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.

Titulares de Hoy Eguraldia

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