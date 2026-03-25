El tramo final de marzo se prevé gris y fresco, con una pequeña tregua el viernes

Un frente que hizo su entrada el miércoles, traerá varios días de tiempo gris y fresco. Este jueves, el ambiente será frío y se registrarán chubascos. Las temperaturas máximas apenas alcanzaran los 9-10 ºC en puntos del interior y los 12-13 ºC cerca de la costa.

En el cielo habrá abundante nubosidad durante todo el día y se esperan chubascos, siendo estos más probables durante la primera mitad del día y en la vertiente cantábrica, aunque en general serán débiles. El viento soplará del norte y la cota de nieve rondará los 1000-1200 metros.

Para el viernes se espera una ligera mejoría del tiempo. De madrugada y primeras horas todavía se producirán algunas precipitaciones ocasionales, que podría perdurar hasta el mediodía en zonas del oeste de la vertiente cantábrica. A medida que avance la mañana la nubosidad irá desapareciendo de este a oeste y por la tarde se abrirán amplios claros en el cielo. Además, las temperaturas máximas subirán un par de grados.

El sábado amanecerá con los cielos nubosos que podrán precipitaciones débiles y dsispersas. La nubosidad irá en aumento a partir del mediodía y también las precipitaciones, con chubascos débiles y localmente moderados, sobre todo en la vertiente cantábrica. El viento soplará flojo del norte e irá cobrando fuerza segun pasen las horas, pudiéndose registrar rachas fuertes o muy fuertes por la tarde-noche.

La cota de nieve se situará en torno a 1300-1500 metros e irá bajando por la noche a 1100-1300. En Álava podría helar debilmente. Las temperaturas mínimas no registrarán cambios y las máximas desdenderán ligeramente.

El domingo no habrá cambios significativos, se espera una jornada similar a la del sábado en lo meteorológico, con cielo nubosos o muy nubosos, ambiente frío, viento del norte-noroeste y precipitaciones debiles y localmente moderadas.

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