Frío, lluvias frecuentes y descenso de la cota de nieve para el fin de semana
El fin de semana estará marcado por un tiempo inestable y progresivamente más frío, con lluvias frecuentes, descenso de la cota de nieve y un ambiente que irá tornando a casi invernal, especialmente de cara al domingo.
Después del frente de los últimos días, el viernes notaremos una ligera mejoría, sobre todo por la tarde. Empezaremos la jornada con cielos nubosos y algunas lluvias, pero a medida que avance el día, y comenzando por el este, las precipitaciones irán remitiendo y se abrirán claros.
En la zona de Bizkaia, sin embargo, la mejoría será más lenta y las nubes persistirán durante más tiempo. El viento del norte soplará con rachas moderadas y las temperaturas se mantendrán similares o ligeramente más altas. La cota de nieve se situará en torno a los 1000-1200 metros.
El sábado, más lluvias
El sábado se presenta más inestable, con abundante nubosidad y lluvias, especialmente a partir del mediodía. La llegada de un frente frío irá cubriendo los cielos desde primeras horas del día, y ya durante la madrugada podrían registrarse lloviznas en la mitad norte. Conforme avance la jornada, las precipitaciones se irán generalizando, y por la tarde-noche se darán en forma de chubascos intermitentes, localmente más intensos. La cota de nieve tenderá a bajar, situándose alrededor de los 1000 metros al final del día.
El domingo estará marcado por un ambiente claramente frío, con características casi invernales, aunque con menos lluvia. Durante la primera mitad del día se esperan chubascos frecuentes, aunque irán perdiendo intensidad por la tarde. La cota de nieve podría descender hasta los 700-900 metros, e incluso situarse más baja en algunos puntos. El viento del norte seguirá soplando con fuerza, aumentando la sensación térmica de frío. Las temperaturas descenderán ligeramente y no se descartan heladas en zonas del interior.
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El tramo final de marzo se prevé gris y fresco, con una pequeña tregua el viernes
Tras un jueves con ambiente apagado, el viernes habrá una ligera mejoría, pero ya para el fin de semana se esperan otra vez cielos nubosos, con chubascos, viento del norte que por momentos podría soplar fuerte y temperaturas frescas.
Adiós al ambiente primaveral
El martes será el día más soleado de la semana El resto de los días serán lluviosos y desapacibles, aunque el viernes se espera una pequeña tregua.
Sol y temperaturas primaverales en los últimos coletazos del invierno
Este martes y durante los próximos días disfrutaremos de un acusado ascenso de temperaturas, gracias al viento sur. Se espera un ambiente soleado, con pocas nubes en general y temperaturas cercanas a los 25º en la vertiente cantábrica. Para el fin de semana se prevé cambio y podría entrar algo de lluvia.
La primavera se anticipa con días soleados y cálidos
Aunque hasta el próximo viernes no llegará oficialmente la primavera, el ambiente que predominará los días previos será claro y con temperaturas de más de 20 grados.
La nieve vuelve a Euskal Herria en el umbral de la primavera
A solo una semana para el inicio de la primavera, el invierno se está despidiendo con mucha lluvia, frío e incluso nieve en las cimas más altas.
El tiempo dará un giro esta tarde: llegan la lluvia y el frío para el fin de semana
Tras una mañana todavía luminosa y templada, el cambio llegará esta tarde con la entrada de viento del noroeste, que traerá lluvia, descenso de las temperaturas y un ambiente invernal durante el fin de semana.
Últimos rayos de sol antes de la lluvia, llega un fin de semana invernal
Aunque hoy y mañana por la mañana el tiempo será luminoso, con la tarde del viernes y el giro del viento de sur a noroeste, llegará el cambio, la lluvia y el frío.
Alternancia de nubes y claros y lluvia para comenzar la semana
A partir de la tarde aumentará la nubosidad y se producirán chubascos. El martes con el paso de las horas las nubes irán a menos y se abrirán claros, y ya por la tarde el riesgo de chubascos será menor.
Ambiente revuelto y variable para esta semana
De lunes a miércoles lloverá de forma intermitente, mientras que el jueves y el viernes serán días soleados y con temperaturas agradables. El fin de semana volverá a empeorar el tiempo, con lluvia, frío y ambiente invernal en general.