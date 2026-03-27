Frío, lluvias frecuentes y descenso de la cota de nieve para el fin de semana

El fin de semana estará marcado por un tiempo inestable y progresivamente más frío, con lluvias frecuentes, descenso de la cota de nieve y un ambiente que irá tornando a casi invernal, especialmente de cara al domingo.

Después del frente de los últimos días, el viernes notaremos una ligera mejoría, sobre todo por la tarde. Empezaremos la jornada con cielos nubosos y algunas lluvias, pero a medida que avance el día, y comenzando por el este, las precipitaciones irán remitiendo y se abrirán claros.

En la zona de Bizkaia, sin embargo, la mejoría será más lenta y las nubes persistirán durante más tiempo. El viento del norte soplará con rachas moderadas y las temperaturas se mantendrán similares o ligeramente más altas. La cota de nieve se situará en torno a los 1000-1200 metros.