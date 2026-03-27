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Frío, lluvias frecuentes y descenso de la cota de nieve para el fin de semana

La cota de nieve descenderá de manera progresiva y la intensidad de las precipitaciones variará de manera frecuente.
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Imagen de San Sebastián durante una jornada lluviosa. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Hotza, euria eta elur-kotaren jaitsiera astebururako
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EITB

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El fin de semana estará marcado por un tiempo inestable y progresivamente más frío, con lluvias frecuentes, descenso de la cota de nieve y un ambiente que irá tornando a casi invernal, especialmente de cara al domingo.

Después del frente de los últimos días, el viernes notaremos una ligera mejoría, sobre todo por la tarde. Empezaremos la jornada con cielos nubosos y algunas lluvias, pero a medida que avance el día, y comenzando por el este, las precipitaciones irán remitiendo y se abrirán claros.

En la zona de Bizkaia, sin embargo, la mejoría será más lenta y las nubes persistirán durante más tiempo. El viento del norte soplará con rachas moderadas y las temperaturas se mantendrán similares o ligeramente más altas. La cota de nieve se situará en torno a los 1000-1200 metros.

El sábado, más lluvias

El sábado se presenta más inestable, con abundante nubosidad y lluvias, especialmente a partir del mediodía. La llegada de un frente frío irá cubriendo los cielos desde primeras horas del día, y ya durante la madrugada podrían registrarse lloviznas en la mitad norte. Conforme avance la jornada, las precipitaciones se irán generalizando, y por la tarde-noche se darán en forma de chubascos intermitentes, localmente más intensos. La cota de nieve tenderá a bajar, situándose alrededor de los 1000 metros al final del día.

El domingo estará marcado por un ambiente claramente frío, con características casi invernales, aunque con menos lluvia. Durante la primera mitad del día se esperan chubascos frecuentes, aunque irán perdiendo intensidad por la tarde. La cota de nieve podría descender hasta los 700-900 metros, e incluso situarse más baja en algunos puntos. El viento del norte seguirá soplando con fuerza, aumentando la sensación térmica de frío. Las temperaturas descenderán ligeramente y no se descartan heladas en zonas del interior.

Eguraldia Sociedad

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