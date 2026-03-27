Hotza, euria eta elur-kotaren jaitsiera astebururako

Elur-kota jaisten joango da eta euriaren intentsitatea ere aldatzen joango da.

Donostiako irudia, egun euritsu batean
EITB

Azken eguneratzea

Eguraldiak negu itxura hartuko du asteburuan, euria maiz egingo du, elur-kota nabarmen jaitsiko da eta tenperaturak behera egingo du, batez ere igandetik aurrera.

Azken egunetako eguraldi ezegonkorraren ondoren, ostiralean hobera egingo du eguraldiak, pixka bat bada ere. Eguna lainopean eta bustitik hasiko da, eta goizean oraindik euri apur bat egingo du. Egunak aurrera egin ahala, atertzera egingo du, ekialdetik hasita, eta hodeiak saretuz joango dira; mendebaldean, ordea, hobekuntza motelagoa izango da.

Arratsaldean, ostarteak eta hodeiak tartekatuko dira, tenperaturak antzera mantendu edo pixka bat igoko dira, eta ipar ipar-ekialdeko haizeak indar pixka bat hartuko du tarteka. Elur-kota 1.000-1.200 metro inguruan kokatuko da.

Larunbatean, euri gehiago

Larunbatean, giro ilunagoa eta euritsuagoa izango dugu, bereziki eguerditik aurrera. Goizean goizetik, fronte hotz batek hodeiak ugarituko ditu, eta zirimiri apur bat egingo du isurialde atlantikoan. Eguerdi aldera iritsiko da frontea, eta euria lurralde osora zabalduko da; arratsalde-gau partean, gainera, zaparradak izango dira. Elur-kota pixkanaka jaisten joango da, eta 1.000 metro inguruan kokatuko da egunaren amaieran.

Igandean, hotza izango da protagonista, neguko tenperaturekin. Zaparradak noiznahi ager daitezke, baina batez ere egunaren lehen zatian izango dira sarriagoak; arratsaldeak aurrera egin ahala, ostarteak zabalduko dira. Elur-kota 700-900 metrora jaitsiko da, eta baliteke zenbait tokitan are beherago egotea. Iparraldeko haizeak hotz sentsazioa areagotuko du, eta ez da baztertzen Araban eta Nafarroan izotza egitea.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
