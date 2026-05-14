Ambiente gris y lluvioso, con bajada generalizada de las temperaturas

La lluvia y el viento volverán a ser protagonistas este jueves.

Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, será una jornada gris y lluviosa, sobre todo, en la mitad norte. Con el paso de las horas, la lluvia se extenderá a puntos de la mitad sur, pero lo hará de manera débil y ocasional, y de vez en cuando se abrirán claros.

Además, el viento del noroeste incidirá negativamente en las temperaturas, con máximas situadas entre los 12 y los 15 ºC.

El viernes lloverá de manera copiosa, especialmente durante la primera mitad del día y en la mitad norte. A partir de la tarde la lluvia irá remitiendo, sobre todo en el interior, y se irán abriendo claros. Las temperaturas máximas apenas variarán y volverán a ser otoñales. El viento soplará del noroeste, especialmente en la costa y en el Valle del Ebro.

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