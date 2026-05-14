Ambiente gris y lluvioso, con bajada generalizada de las temperaturas
La lluvia se extenderá desde la vertiente cantábrica a puntos del interior, dónde lo hará de manera débil y ocasional y de vez en cuando se abrirán claros. El viento del noroeste acentuará la sensación de frío y las temperaturas máximas se situarán entre los 12 y los 15 ºC.
La lluvia y el viento volverán a ser protagonistas este jueves.
Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, será una jornada gris y lluviosa, sobre todo, en la mitad norte. Con el paso de las horas, la lluvia se extenderá a puntos de la mitad sur, pero lo hará de manera débil y ocasional, y de vez en cuando se abrirán claros.
Además, el viento del noroeste incidirá negativamente en las temperaturas, con máximas situadas entre los 12 y los 15 ºC.
El viernes lloverá de manera copiosa, especialmente durante la primera mitad del día y en la mitad norte. A partir de la tarde la lluvia irá remitiendo, sobre todo en el interior, y se irán abriendo claros. Las temperaturas máximas apenas variarán y volverán a ser otoñales. El viento soplará del noroeste, especialmente en la costa y en el Valle del Ebro.
Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.
Te puede interesar
Continuará el tiempo inestable con tormentas por la tarde, sobre todo en Navarra e Iparralde
A medida que avance el día la nubosidad irá en aumento y podrán darse chubascos tormentosos en todo el territorio. En el centro y sur de Navarra y en Iparralde activarán avisos amarillos.
Espectacular tormenta en Villava
La tormenta de la tarde de este lunes ha dejado una intensa granizada en Villaba. Tan sólo ha durado media hora, pero lo suficiente para anegar alguna de sus calles, como si fueran ríos. Afortundamente, ha amainado, ha salido el sol y las aguas se han encauzado al río Ulzama, sin mayores consecuencias.
Así se tomarán imágenes del eclipse desde la estratosfera
El 12 de agosto, día en el que podremos disfrutar del eclipse total de sol, se lanzarán varios globos sonda con la intención de conseguir imágenes del eclipse desde la estratosfera. Asistimos al simulacro del lanzamiento en Palencia.
Semana desapacible, con cielos plomizos y ambiente fresco
A partir del lunes por la tarde llega la inestabilidad. Lloverá durante toda la semana y las temperaturas bajarán considerablemente. El jueves y viernes las máximas rondarán los 13-14 grados.
Aviso amarillo por lluvias que podrían ser intensas especialmente en Álava, Gipuzkoa y Navarra
Tanto Euskalmet como la AEMET activarán avisos amarillos durante la tarde por chubascos tormentosos que podrían ir acompañados de granizo y rachas de viente muy fuertes.
Una línea de tormentas barre Euskal Herria de oeste a este con gran intensidad
Un frente tormentoso ha atravesado Euskal Herria esta tarde, dejando precipitaciones de carácter torrencial. Según los registros de Euskalmet, se han contabilizado hasta 23,8 litros por metro cuadrado en apenas 10 minutos. La tromba de agua se ha originado en la zona oeste para, posteriormente, recorrer con fuerza el resto del territorio.
¿Qué es el Sol?
Lo vemos cada día como un círculo perfecto en el cielo, pero el Sol es mucho más complejo de lo que parece. Desde las manchas que observó Galileo hasta las perturbaciones que sacuden su interior, nos adentramos en la física de nuestra estrella de la mano de la experta Teresa del Río.
Nuevo aviso amarillo por lluvias esta tarde en Euskal Herria
Las fuertes lluvias podrían ir acompañadas de tormentas y granizo.
Aviso amarillo esta tarde por lluvias que pueden dejar más de 15 litros en una hora
Las fuertes lluvias podrían ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento, de entre 50 y 70 kilómetros por hora.