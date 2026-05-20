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Jornada primaveral con cielos despejados y temperaturas máximas de 25 grados

El jueves subirán las temperaturas y las máximas superarán los 30 grados.
SAN SEBASTIÁN, 15/08/2025.- Vista del Náutico de San Sebastián este viernes, en el que la alerta naranja por temperaturas muy altas se ha activado este mediodía hasta las ocho de la tarde. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco volverá a decretar un aviso amarillo por altas temperaturas el próximo domingo, después de la alerta naranja este viernes en toda Euskadi, excepto en la costa, y el sábado en Álava. EFE/Javier Etxezarreta

Tiempo soleado en San Sebastián. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Udaberriko giro argi eta eguzkitsua eta 25 graduko tenperatura maximoak
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EITB

Última actualización

El tiempo primaveral dará paso a partir del jueves a valores máximos propios de la estación estival. 

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy, miércoles, una jornada soleada con temperaturas máximas que en el interior pueden superar los 25 grados.

La jornada comenzará con algunos intervalos nubosos, pero irán disipándose a lo largo de la mañana. Después quedará soleado, y solo de vez en cuando se dejarán ver algunas nubes altas poco significativas. El viento soplará del sureste y por la tarde irá girando a nordeste.

Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas oscilarán entre los 20-23 ºC en la costa y los 25 ºC en el interior. 

Para el jueves se esperan cielos poco nubosos o despejados, viento de componente sur y un ascenso de las temperaturas con valores máximos propios de la estación estival. El día amanecerá con algunas brumas y cielos despejados, pero predominará un ambiente soleado durante toda la jornada. El viento de componente sur provocará un ascenso de las temperaturas, también cerca de la costa. Las máximas superarán los 30 °C y las mínimas también sumarán algunos grados respecto a la jornada anterior.

Consulta la previsión del tiempo, y envía tus fotos y vídeos.

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