Octavo y último día de calor sofocante: Llega un descenso térmico a partir del viernes
Hoy será otra jornada de mucho calor, por octavo día consecutivo, antes de la bajada de las temperaturas a partir del viernes.
La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy una jornada sin muchos cambios respecto a la anterior, con temperaturas rondando los 28-30 grados en la costa, con valores más cercanos a los 34-35 grados en el interior.
Los cielos quedarán en general despejados y el viento se irá fijando del este-nordeste a partir del mediodía en el litoral. Por la tarde-noche el viento girará a oeste-noroeste en puntos de Bizkaia y luego se irá extendiendo hacia el resto del territorio, aliviando en muchos puntos el calor.
Por ello, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene, por segundo día consecutivo, la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes durante toda la jornada.
En Navarra, AEMET volverá a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la Ribera entre las 14:00 y las 20:00 horas.
Por su parte, Ipar Euskal Herria también continúa en aviso amarillo.
El cambio llegará a partir del viernes por la tarde. Las previsiones indican que el viento cambiará al norte al anochecer y los cielos comenzarán a cubrirse de nubes.
La ola de calor deja un fallecido y más de un centenar de personas atendidas en la CAV
Como consecuencia del calor que afecta prácticamente a toda Europa, Osakidetza ha atendido desde el pasado viernes a más de un centenar de personas, entre las que se ha registrado el fallecimiento de una persona de 80 años en Álava. Se trata de un paciente frágil por edad y con patología previa cardiovascular.
Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Momo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, la ola de calor podría causado en la CAV la muerte de 14 personas.
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Séptimo día de calor sofocante, aunque la brisa ha dado algo de tregua en la costa
Las máximas se han registrado en los valles del interior de la vertiente cantábrica. Laudio, por ejemplo, ha alcanzado los 38,5 grados, récord de un mes de mayo. Mañana jueves, continuaremos en alerta naranja por temperaturas altas persistentes.
Activada la alerta naranja por calor, aunque las temperaturas bajarán en la costa debido a la brisa
En el interior no se esperan grandes cambios este miércoles en las temperaturas máximas. El jueves se volverá a activar la alerta naranja antes del descenso térmico del viernes.
El calor no da tregua y las temperaturas mínimas alcanzan datos históricos
La noche ha sido tropical, sobre todo en puntos de la costa y la vertiente cantábrica. Cuatro estaciones meteorológicas de la CAV han registrado las mínimas más altas de su historia, no vistas ni siquiera en verano. Después, a lo largo del día, han sido varias las localidades que han superado los 35 ºC, a pesar de estar aún en mayo.
Alerta naranja por temperaturas altas para este miércoles y jueves
El Gobierno Vasco también activará el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales el miércoles y el jueves, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.
El calor sigue apretando: noches tropicales y máximas de hasta 36,6 grados
Las altas temperaturas han marcado la noche y la jornada del lunes en buena parte de Hego Euskal Herria. Varias localidades de Gipuzkoa y Bizkaia no han bajado de los 25 grados durante la madrugada y este martes se esperan máximas de hasta 36 grados, con ambiente muy caluroso y bochornoso. Sigue el aviso amarillo, al menos hasta el miércoles.
El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el miércoles
Las máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en muchos lugares. El Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales.
Aviso amarillo por temperaturas altas en la CAV hasta el martes y aviso por riesgo de incendio forestal
El aviso amarillo por temperaturas altas permanecerá activo entre las 13:00 y las 20:00 horas. La semana que viene se prevé soleada y calurosa durante toda la semana en Euskal Herria.
La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
Eguraldia ofrece la segunda de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.
El calor continuará durante el fin de semana, aunque con menos intensidad
El ambiente seguirá siendo estable y soleado, con cielos despejados, y un episodio de calor poco habitual para finales de mayo. El Gobierno Vasco ha decretado el aviso amarillo para el domingo y el lunes por altas temperaturas.