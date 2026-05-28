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Octavo y último día de calor sofocante: Llega un descenso térmico a partir del viernes

Continúa en vigor la alerta naranja por calor en Euskadi, mientras que en la Ribera navarra e Iparralde el aviso es de nivel amarillo.
GETXO (BIZKAIA), 22/05/2026.- Cientos de personas han acudido a la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia) este viernes, jornada en la que seis comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, se encuentran en aviso amarillo (riesgo importante) por altas temperaturas que pueden superar los 34-38 grados. EFE/ Miguel Toña
Playa de Ereaga, en Getxo. Foto de archivo: EFE
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EITB

Última actualización

Hoy será otra jornada de mucho calor, por octavo día consecutivo, antes de la bajada de las temperaturas a partir del viernes. 

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy una jornada sin muchos cambios respecto a la anterior, con temperaturas rondando los 28-30 grados en la costa, con valores más cercanos a los 34-35 grados en el interior.

Los cielos quedarán en general despejados y el viento se irá fijando del este-nordeste a partir del mediodía en el litoral. Por la tarde-noche el viento girará a oeste-noroeste en puntos de Bizkaia y luego se irá extendiendo hacia el resto del territorio, aliviando en muchos puntos el calor.

Por ello, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene, por segundo día consecutivo, la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes durante toda la jornada. 

En Navarra, AEMET volverá a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la Ribera entre las 14:00 y las 20:00 horas. 

Por su parte, Ipar Euskal Herria también continúa en aviso amarillo

El cambio llegará a partir del viernes por la tarde. Las previsiones indican que el viento cambiará al norte al anochecer y los cielos comenzarán a cubrirse de nubes. 

Como consecuencia del calor que afecta prácticamente a toda Europa, Osakidetza ha atendido desde el pasado viernes a más de un centenar de personas, entre las que se ha registrado el fallecimiento de una persona de 80 años en Álava. Se trata de un paciente frágil por edad y con patología previa cardiovascular.

Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (Momo) del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, la ola de calor podría causado en la CAV la muerte de 14 personas.

Eguraldia Alertas Meteorológicas Olas de calor

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