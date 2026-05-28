Octavo y último día de calor sofocante: Llega un descenso térmico a partir del viernes

Hoy será otra jornada de mucho calor, por octavo día consecutivo, antes de la bajada de las temperaturas a partir del viernes.

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para hoy una jornada sin muchos cambios respecto a la anterior, con temperaturas rondando los 28-30 grados en la costa, con valores más cercanos a los 34-35 grados en el interior.

Los cielos quedarán en general despejados y el viento se irá fijando del este-nordeste a partir del mediodía en el litoral. Por la tarde-noche el viento girará a oeste-noroeste en puntos de Bizkaia y luego se irá extendiendo hacia el resto del territorio, aliviando en muchos puntos el calor.

Por ello, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco mantiene, por segundo día consecutivo, la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes durante toda la jornada.

En Navarra, AEMET volverá a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en la Ribera entre las 14:00 y las 20:00 horas.

Por su parte, Ipar Euskal Herria también continúa en aviso amarillo.

El cambio llegará a partir del viernes por la tarde. Las previsiones indican que el viento cambiará al norte al anochecer y los cielos comenzarán a cubrirse de nubes.