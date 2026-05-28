Maiatzeko beroaldiaren zortzigarren eta azken eguna: Ostiraletik aurrera tenperaturak nabarmen jaitsiko dira

Alerta laranjak indarrean jarraitzen du EAEn, eta Nafarroako Erriberan eta Ipar Euskal Herrian, berriz, abisu horia ezarri dute.

GETXO (BIZKAIA), 22/05/2026.- Cientos de personas han acudido a la playa de Ereaga en Getxo (Bizkaia) este viernes, jornada en la que seis comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, se encuentran en aviso amarillo (riesgo importante) por altas temperaturas que pueden superar los 34-38 grados. EFE/ Miguel Toña
Getxoko Ereaga hondartza. Artxiboko argazkia: EFE
Zortzigarren egunez jarraian, bero errea izango da nagusi. Hala ere, ostiraletik aurrera, eguzkitsu egongo da, baina tenperaturak nabarmen jaitsiko dira. 

Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur ere bero egingo du. Kostaldean tenperatura maximoak 28-30 ºC ingurukoak izango dira eta barnealdean, berriz, 34-36 graduren bueltan geldituko dira.

Zerua ia erabat Ia oskarbi egongo da. Goizean haizea aldakor ibiliko da, eta eguerditik aurrera eki/ipar-ekialdera egingo du kostaldean. Iluntzean haizeak mendebal/ipar-mendebaldera egingo du, hasieran Bizkaian, eta gero denera zabalduko da. 

Hori guztia dela eta, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak alerta laranja ezarri du, bigarren egunez jarraian, tenperatura altu iraunkorrak izateko arriskuagatik. 

Nafarroan, AEMETek abisu horia aktibatuko du berriro 14:00etatik 20:00etara Erriberan, tenperatura altuengatik.

Ipar Euskal Herrian berriz ere abisu horipean egongo dira. 

Ostiral arratsaldetik aurrera iritsiko da aldaketa. Iragarpenen arabera, haizea iparraldera aldatuko da iluntzean eta zerua hodeiez estaltzen hasiko da.

Ia Europa osoa astintzen ari den bero-boladaren ondorioz, Osakidetzak ehun pertsona baino gehiago artatu ditu, pasa den ostiraletik, eta horietako bat, 80 urteko gizona, hil egin da, Araban. Hildakoak bihitzeko arazoak zituen eta adinagatik ere pertsona zaurgarria zen. 

Carlos III.a Osasun Institutuaren Eguneko Hilkortasuna Monitorizatzeko Sistemaren (Momo) kalkuluen arabera, baliteke bero-boladak 14 pertsonaren heriotza eragin izana EAEn.

