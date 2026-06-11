Últimas brumas y frescores, antesala de un fin de semana veraniego
Aunque la mañana del jueves será fresca y algo gris, irán abriéndose claros. Desde hoy y hasta el domingo, los termómetros irán subiendo paulatinamente, un poco cada día. Será un fin de semana veraniego, soleado y con temperaturas máximas que rondarán los 30 ºC.
El jueves ha amanecido fresco y con nubes, especialmente en la vertiente cantábrica, donde ha llovido incluso de forma débil, sobre todo en el este. Sin embargo, a medida que pasen las horas, se irán abriendo claros y la tarde será soleada. En Álava y en la mitad y sur de Navarra, una vez se deshaga las nieblas matinales, lucirá el sol. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, pero no pasarán de los 20-23 ºC, por el viento del norte y nordeste.
El viernes sí, el tiempo será plenamente veraniego, un día soleado y cálido. Pese a que amanecerá con brumas y nieblas, la jornada irá quedando soleada. Las temperaturas serán frescas por la mañana, cercanas a los 10 ºC, e incluso más frescas, como en la zona de Vitoria-Gasteiz (7 ºC), pero, gracias al viento del sur, las temperaturas subirán ligeramente, especialmente en el interior, donde se alcanzarán los 26-30 ºC. En la costa, la brisa mantendrá los termómetros entre los 23-24 ºC. Por la tarde esta brisa se irá extendiendo hacia el interior.
El sábado habrá brumas y nieblas matinales, aunque luego los cielos estarán poco nubosos, salvo algunas nubes altas. El viento soplará flojo, y variable, tendiendo por la mañana y final del día a componente sur/sureste y por la tarde a este/nordeste flojo con intervalos moderados. El mercurio subirá, sobre todo en sus valores máximos, que subirán de forma notable.
El domingo también será soleado. Aunque la mañana comenzará brumosa, se irá despejando, quedando el cielo con intervalos de nubes medias y altas. El viento soplará flojo del sur. Se formarán nubes de evolución por la tarde, que podrían dejar algún chubasco débil en el interior por la tarde-noche; en el litoral entrará la brisa. Las temperaturas máximas subirán poco, y las mínimas bastante.
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Ambiente muy cubierto y fresco, al menos hasta el jueves
Los primeros días de la semana el sol brillará por su ausencia y las temperaturas se situarán por debajo de los 20 grados. No lloverá mucho, pero lo hará sobre todo por las mañanas.
¿Cómo vivían un eclipse nuestros antepasados?
En muchas culturas del mundo se ha adorado al sol. Lo natural era que se escondiera por la noche y volviera por la mañana. Por eso, un eclipse en pleno día fue algo a temer durante miles de años para casi todas las culturas del mundo.
Tiempo nublado para este fin de semana
Este primer fin de semana de junio llega con un nuevo frente que dejará el cielo bastante cubierto el sábado. El domingo tendremos un repunte de la temperaturas.
Nubes, sol a ratos y sirimiri
El tiempo será variable en los próximos días, en general no lloverá mucho, aunque sí lo hará tanto el martes, el miércoles por la mañana, el jueves y puede que incluso el viernes. El sol lucirá de forma intermitente y las temperaturas variarán dependiendo del día.
Los tres fenómenos de la fase de totalidad del eclipse solar, visibles gracias a la realidad aumentada
Las perlas de Baily, el anillo de diamante y la espectacular corona solar podrán verse a partir de las 20:27 horas del 12 de agosto. Eguraldia nos muestra los tres fenómenos en la tercera entrega de reportajes sobre el importante episodio astronómico.
Adiós al calor sofocante, salvo en puntos de Álava y Navarra
Las temperaturas máximas caerán este viernes casi 10 grados en la costa, con máximas por debajo de los 25 grados en el norte. En el interior las temperaturas máximas rondarán entre los 25-30 grados, aunque en la Rioja Alavesa y en la Ribera navarra podrían superar los 35 grados.
Séptimo día de calor sofocante, aunque la brisa ha dado algo de tregua en la costa
Las máximas se han registrado en los valles del interior de la vertiente cantábrica. Laudio, por ejemplo, ha alcanzado los 38,5 grados, récord de un mes de mayo. Mañana jueves, continuaremos en alerta naranja por temperaturas altas persistentes.
Activada la alerta naranja por calor, aunque las temperaturas bajarán en la costa debido a la brisa
En el interior no se esperan grandes cambios este miércoles en las temperaturas máximas. El jueves se volverá a activar la alerta naranja antes del descenso térmico del viernes.
El calor no da tregua y las temperaturas mínimas alcanzan datos históricos
La noche ha sido tropical, sobre todo en puntos de la costa y la vertiente cantábrica. Cuatro estaciones meteorológicas de la CAV han registrado las mínimas más altas de su historia, no vistas ni siquiera en verano. Después, a lo largo del día, han sido varias las localidades que han superado los 35 ºC, a pesar de estar aún en mayo.