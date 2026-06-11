Últimas brumas y frescores, antesala de un fin de semana veraniego

El jueves ha amanecido fresco y con nubes, especialmente en la vertiente cantábrica, donde ha llovido incluso de forma débil, sobre todo en el este. Sin embargo, a medida que pasen las horas, se irán abriendo claros y la tarde será soleada. En Álava y en la mitad y sur de Navarra, una vez se deshaga las nieblas matinales, lucirá el sol. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, pero no pasarán de los 20-23 ºC, por el viento del norte y nordeste.

El viernes sí, el tiempo será plenamente veraniego, un día soleado y cálido. Pese a que amanecerá con brumas y nieblas, la jornada irá quedando soleada. Las temperaturas serán frescas por la mañana, cercanas a los 10 ºC, e incluso más frescas, como en la zona de Vitoria-Gasteiz (7 ºC), pero, gracias al viento del sur, las temperaturas subirán ligeramente, especialmente en el interior, donde se alcanzarán los 26-30 ºC. En la costa, la brisa mantendrá los termómetros entre los 23-24 ºC. Por la tarde esta brisa se irá extendiendo hacia el interior.

El sábado habrá brumas y nieblas matinales, aunque luego los cielos estarán poco nubosos, salvo algunas nubes altas. El viento soplará flojo, y variable, tendiendo por la mañana y final del día a componente sur/sureste y por la tarde a este/nordeste flojo con intervalos moderados. El mercurio subirá, sobre todo en sus valores máximos, que subirán de forma notable.

El domingo también será soleado. Aunque la mañana comenzará brumosa, se irá despejando, quedando el cielo con intervalos de nubes medias y altas. El viento soplará flojo del sur. Se formarán nubes de evolución por la tarde, que podrían dejar algún chubasco débil en el interior por la tarde-noche; en el litoral entrará la brisa. Las temperaturas máximas subirán poco, y las mínimas bastante.