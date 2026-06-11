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Azken langar eta freskurak, uda-giroko asteburuaren atariko

Ostegun goiza artean freskoa eta goibel tankerakoa izango bada ere, ostarteak zabaltzen joango dira eta igandera bitartean, termometroek, egunero, koskatxo bat egingo dute gora. Uda-giro beteko asteburua izango da, eguzkitsu eta 30 ºC-ren bueltako tenperatura maximoekin.

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Eguzkia, lainoak eta txorrotak, Andoainen. Argazkia: Imanol Fernandez.
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EITB

Azken eguneratzea

Ostegun goiza fresko eta lainotsu esnatuko da, isurialde atlantikoan bereziki, eta euri-langarra ere egin lezake, batez ere, ekialdean. Orduek aurrera egin ahala, ordea, ostarteak zabaltzen joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, egunsentiko behe-lainoa desegin ostean, eguzkitsu geldituko da. Tenperatura maximoek gora egingo dute zertxobait eta 20-23 ºC artean geldituko dira, ipar eta ipar-ekialdeko haizeak ez baitie utziko gehiago igotzen. 

Ostiralean bai, uda giroko eguraldia izango da. Egun eguzkitsua eta epel-beroa. Egunsentiko behe-lainoa desegin ostean, eguzkitsu geldituko da eguna. 10 ºC inguruko tenperaturekin abiatuko da eguna, baita freskoago ere, Gasteiz inguruan esaterako (7 ºC), baina, hegoaldeko haizeak lagundurik, tenperaturek koskatxo bat gora egingo dute, barnealdean bereziki, eta 26 eta 30 ºC-raino igoko dira. Kosta inguruan brisa izango da eta 23-24 ºC-tan joko dute goia termometroek. Arratsaldean brisa hori barnealdera zabalduz joango da. 

Larunbatean lanbroa eta lainoa izango dira goizean, baina gero hodei gutxirekin egongo da zerua, goi-hodeiren batzuk salbu. Haizea ahul ibiliko da, eta aldakor, goizean eta egunaren amaiera hego/hego ekialdetik joko baitu eta arratsaldean eki/ipar-ekialdetik, tarteka bizi. Gora egingo du merkurioak, tenperatura maximoak batez ere nabarmen igoko baitira. 

Igandea ere eguzkitsua izango da. Goiza lanbrotsu hasiko bada ere, altxatzen joango da eta zerua erdi mailako hodeien eta goi-hodeien tarteekin egongo da. Haizeak hegoaldetik joko du ahul bizi, arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta baliteke arratsalde-gau partean barnealdean zaparrada txikiren bat egitea; kostaldean brisa sartuko da. Tenperatura, oro har, igo egingo da: maximoak gutxi, eta minimoak nahikoa.  

Udaberria Eguraldia

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