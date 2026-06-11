Azken langar eta freskurak, uda-giroko asteburuaren atariko
Ostegun goiza artean freskoa eta goibel tankerakoa izango bada ere, ostarteak zabaltzen joango dira eta igandera bitartean, termometroek, egunero, koskatxo bat egingo dute gora. Uda-giro beteko asteburua izango da, eguzkitsu eta 30 ºC-ren bueltako tenperatura maximoekin.
Ostegun goiza fresko eta lainotsu esnatuko da, isurialde atlantikoan bereziki, eta euri-langarra ere egin lezake, batez ere, ekialdean. Orduek aurrera egin ahala, ordea, ostarteak zabaltzen joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Araban eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, egunsentiko behe-lainoa desegin ostean, eguzkitsu geldituko da. Tenperatura maximoek gora egingo dute zertxobait eta 20-23 ºC artean geldituko dira, ipar eta ipar-ekialdeko haizeak ez baitie utziko gehiago igotzen.
Ostiralean bai, uda giroko eguraldia izango da. Egun eguzkitsua eta epel-beroa. Egunsentiko behe-lainoa desegin ostean, eguzkitsu geldituko da eguna. 10 ºC inguruko tenperaturekin abiatuko da eguna, baita freskoago ere, Gasteiz inguruan esaterako (7 ºC), baina, hegoaldeko haizeak lagundurik, tenperaturek koskatxo bat gora egingo dute, barnealdean bereziki, eta 26 eta 30 ºC-raino igoko dira. Kosta inguruan brisa izango da eta 23-24 ºC-tan joko dute goia termometroek. Arratsaldean brisa hori barnealdera zabalduz joango da.
Larunbatean lanbroa eta lainoa izango dira goizean, baina gero hodei gutxirekin egongo da zerua, goi-hodeiren batzuk salbu. Haizea ahul ibiliko da, eta aldakor, goizean eta egunaren amaiera hego/hego ekialdetik joko baitu eta arratsaldean eki/ipar-ekialdetik, tarteka bizi. Gora egingo du merkurioak, tenperatura maximoak batez ere nabarmen igoko baitira.
Igandea ere eguzkitsua izango da. Goiza lanbrotsu hasiko bada ere, altxatzen joango da eta zerua erdi mailako hodeien eta goi-hodeien tarteekin egongo da. Haizeak hegoaldetik joko du ahul bizi, arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira eta baliteke arratsalde-gau partean barnealdean zaparrada txikiren bat egitea; kostaldean brisa sartuko da. Tenperatura, oro har, igo egingo da: maximoak gutxi, eta minimoak nahikoa.
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Giro oso estalia eta freskoa asteko lehen egunetan
Gutxienez ostegun arratsaldera arte ez da eguzki konturik izango gurean. 20 graduz azpiko tenperaturak izango ditugu ordura arte, eta gutxi bada ere, busti egingo du, batez ere goizetan euri zirina egingo baitu.
Nola bizi zituzten eklipseak gure arbasoek?
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Hodeiak nagusi asteburuan
Ekaineko lehen asteburu honetan, fronte berri bat izango dugu, eta hodeitza nagusi izango da larunbatean; igandean, berriz, tenperaturak nabarmen egingo du gora.
Lainoak, eguzkia joan-etorrika eta euri zirina
Eguraldia aldakor ibiliko da datozen egunetan. Orokorrean, ez du asko bustiko, baina euritarako joera egongo da hainbat egunetan. Eguzkia ere azalduko da tarteka, eta tenperaturak gorabeheratsu ibiliko dira, egunaren arabera.
Eguzki eklipse osoaren hiru fenomenoak ikusgai, errealitate areagotuari esker
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Amaitu da beroaldia, Arabako eta Nafarroako hainbat tokitan salbu
Tenperatura maximoak 10 gradu inguru jaitsiko dira kostaldean, eta altuenak 25 gradutik behera kokatuko dira. Barnealdean, oro har, 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira altuenak, baina Arabako Errioxan eta Nafarroako Erriberan 35 gradutik gorakoak izan litezke.
Bero itogarria zazpigarren egunez, nahiz eta kostaldean brisak atseden pixka bat eman duen
Kantauri isurialdeko barnealdeko bailaretan neurtu dituzte maximoak. Laudio, esaterako, 38,5 gradura iritsi da, inoiz maiatzean izan den altuena. Bihar, osteguna, alerta laranjan jarraituko dugu tenperatura altu iraunkorrengatik.
Alerta laranja ezarri dute beroagatik, baina kostaldean brisa sartu eta tenperatura maximoak jaitsi egingo dira
Barnealdean tenperatura maximoak bere horretan mantenduko dira. Ostegunean berriro alerta laranja aktibatuko da eta ostiralean maximoak nabarmen jaitsiko dira.
Beroak ez du atsedenik ematen eta tenperatura minimo historikoak utzi ditu
Gaua tropikala izan da, batez ere kostaldean eta isurialde kantauriarrean. EAEko lau estazio meteorologikoek minimo historikoak errejistratu dituzte, udan ere inoiz ez dira hain tenperatura altuak jaso. Ondoren, egunean zehar, hainbat udalerrik 35 ºC-ak gainditu dituzte, nahiz eta maiatzean egon.