Las temperaturas continúan en ascenso, y este miércoles superarán los 35 grados en el interior de Euskal Herria. Este miércoles, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por temperaturas máximas para dos zonas de Navarra: la Ribera y el centro de la Comunidad foral.

Según el pronóstico de Euskalmet, se espera un miércoles caluroso, sobre todo en el interior. Las temperaturas serán 2 o 3 ºC más altas y estarán situadas entre los 30 y los 35 ºC en el interior, quedándose por debajo de los 30 ºC en el litoral.

El cielo se mantendrá poco nuboso, con nieblas y nubes bajas a primeras horas de la mañana. Durante la tarde irá a más la nubosidad de evolución y se podrían producir algunas tormentas en el interior. Predominio del viento del este inicialmente; por la tarde se fijará del norte.

El jueves, temperaturas en ascenso

Las temperaturas volverán a subir este jueves y el calor se extenderá también al litoral, con las máximas por encima de 30 ºC en casi todas partes y rondando los 35 ºC en puntos del interior. Las temperaturas mínimas también subirán y podrían estar por encima de los 20 ºC localmente.

El cielo permanecerá poco nuboso en general, con algunas nubes bajas en la costa y nubes de evolución en el interior. El viento soplará del sureste, con intervalos de componente norte en la vertiente cantábrica.

El viernes, moderado descenso de las temperaturas

De cara al viernes, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunos intervalos nubosos, especialmente nubes de evolución durante la tarde y posibilidad de algún chubasco tormentoso aislado en el interior.

En el litoral viento flojo variable, a partir del mediodía se fijará de componente norte. En el resto viento flojo a moderado de componente sur, con rachas fuertes en zonas de montaña, especialmente en el este; a lo largo de la tarde girará a componente norte, excepto en la Rioja alavesa donde seguirá el viento sur. Las temperaturas se mantendrán en ligero o moderado descenso en el litoral. Este ambiente cálido y veraniego se mantendrá durante el fin de semana.