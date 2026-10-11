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Semana soleada
El sol será el gran protagonista durante la semana.
Euskaraz irakurri: Eguzkitsu dator astea
El tiempo soleado será el protagonista esta semana. Durante la mañana del lunes el cielo estará bastante nuboso, pero por la tarde se impondrá el sol. Las temperaturas máximas subirán, llegando al entorno de los 23-25 °C en muchas zonas; las mínimas se mantendrán sin grandes cambios.
El del martes también será una jornada soleada, aunque a partir de la tarde irán entrando nubes por la zona cantábrica. El viento soplará flojo, variable durante la mañana y de componente norte a partir del mediodía. Pocos cambios se esperan en las temperaturas máximas, las mínimas serán un poco más altas.
El miércoles y el jueves continuará la misma tendencia.
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