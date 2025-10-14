INAUGURACIÓN

¿Cómo se fraguó la llegada del ordenador de IBM Quantum System Two a San Sebastián?

Donostiako ordenagailu kuantikoaren kronologia
18:00 - 20:00
Una delegación del Gobierno Vasco visitió el centro de investigación de IBM en Nueva York. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Nola lortu zen IBMren Quantum System Two ordenagailua Donostian instalatzea?

Última actualización

Después de un camino largo y difícil, el ordenador de IBM Quantum System Two ya está en marcha. Este hito es fruto de una decisión conjunta de autoridades y científicos que querían situar a Euskadi a la vanguardia de la ciencia.

18:00 - 20:00
Pradales: "Hemos desplegado un ecosistema que es fruto de nuestro autogobierno y de una apuesta valiente y sostenida durante más de cuatro décadas"

Tras años de trabajo, Euskadi ha inaugurado IBM Basque Country, el ordenador cuántico más potente de la red de IBM. Se trata de un avance histórico que puede transformar la tecnología y la ciencia. Esta nueva supercomputadora estará ubicada en el nuevo edificio de Ikerbasque en Donostia-San Sebastián. Así,  IBM-Basque Country se integra en la red mundial de ordenadores cuánticos más avanzados de IBM.

