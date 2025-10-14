INAUGURAZIOA

Nola lortu du Euskadik IBMren Quantum System Two ordenagailua?

Donostiako ordenagailu kuantikoaren kronologia
18:00 - 20:00
Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza batek IBMk New Yorken duen ikerketa zentroa bisitatu zuen. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Bide luze eta zail baten ondoren, IBM Quantum System Tworen ordenagailua martxan da Donostian. Mugarri hau Euskadi zientziaren abangoardian jarri nahi zuten agintari eta zientzialariek elkarrekin hartutako erabakiaren emaitza da.

Donostia Teknologia

