Se llama Grokipedia y pretende ser una alternativa a Wikipedia, aunque su base de creación no son voluntarios humanos, sino la inteligencia artificial Grok, desarrollada por la compañía xAI, propiedad de Elon Musk. Con su ayuda, esta enciclopedia online ha generado ya cerca de 885.000 artículos, pero muchos de ellos muestran un sesgo ideológico evidente.

Por ejemplo, el término “Euskadi” ni siquiera aparece, mientras que la entrada dedicada a “vasco” resume la historia del pueblo en apenas dos líneas. El tratamiento de otros temas también ha generado polémica: la Grokipedia presenta a Franco como el dirigente que “puso fin a la inestabilidad política y a la violencia revolucionaria de la Segunda República”, ofrece justificaciones ideológicas sobre la esclavitud en Estados Unidos y llega a afirmar que “la pornografía gay fue la causante de la expansión del SIDA”. En su definición de género, además, sostiene que solo existen hombres y mujeres.

Algunos personajes reciben un protagonismo especial. El artículo dedicado a Donald Trump alcanza las 20.000 palabras (el equivalente a un libro de 80 páginas), mientras que otros temas sociales o culturales apenas ocupan unas líneas.

Según xAI, Grokipedia se presenta como un repositorio de información “de código abierto” con el objetivo de compartir “la verdad”. La versión 0.1, ya disponible a nivel global, permite consultar artículos generados automáticamente por Grok, aunque por el momento no incorpora imágenes ni ediciones abiertas. Musk ha asegurado en la red social X que su enciclopedia “ya es mejor que Wikipedia” y que se mejorará con el tiempo.

Desde la Fundación Wikimedia, su portavoz Lauren Dickinson ha recordado que “han existido muchos intentos de crear versiones alternativas de Wikipedia” y que estas iniciativas “no interfieren” con su misión. “Wikipedia seguirá centrada en ofrecer conocimiento gratuito y fiable, creado por su comunidad de voluntarios”, ha señalado, subrayando que “incluso Grokipedia necesita Wikipedia para existir”.