INTERNET
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Elon Musk lanza la "Grokipedia", una enciclopedia hecha con IA que ensalza a Trump y en la que Euskadi no existe

La nueva plataforma impulsada por Elon Musk ha generado casi un millón de artículos mediante inteligencia artificial, pero con un fuerte sesgo ideológico. En su versión actual, Grokipedia no incluye el término “Euskadi”, dedica 20.000 palabras a Donald Trump (el equivalente a un libro de 80 páginas) y ofrece visiones parciales sobre Franco, el SIDA o la esclavitud.
grokipedia.com grokipedia.com
author image

EITB

Última actualización

Se llama Grokipedia y pretende ser una alternativa a Wikipedia, aunque su base de creación no son voluntarios humanos, sino la inteligencia artificial Grok, desarrollada por la compañía xAI, propiedad de Elon Musk. Con su ayuda, esta enciclopedia online ha generado ya cerca de 885.000 artículos, pero muchos de ellos muestran un sesgo ideológico evidente.

Por ejemplo, el término “Euskadi” ni siquiera aparece, mientras que la entrada dedicada a “vasco” resume la historia del pueblo en apenas dos líneas. El tratamiento de otros temas también ha generado polémica: la Grokipedia presenta a Franco como el dirigente que “puso fin a la inestabilidad política y a la violencia revolucionaria de la Segunda República”, ofrece justificaciones ideológicas sobre la esclavitud en Estados Unidos y llega a afirmar que “la pornografía gay fue la causante de la expansión del SIDA”. En su definición de género, además, sostiene que solo existen hombres y mujeres.

Algunos personajes reciben un protagonismo especial. El artículo dedicado a Donald Trump alcanza las 20.000 palabras (el equivalente a un libro de 80 páginas), mientras que otros temas sociales o culturales apenas ocupan unas líneas.

Según xAI, Grokipedia se presenta como un repositorio de información “de código abierto” con el objetivo de compartir “la verdad”. La versión 0.1, ya disponible a nivel global, permite consultar artículos generados automáticamente por Grok, aunque por el momento no incorpora imágenes ni ediciones abiertas. Musk ha asegurado en la red social X que su enciclopedia “ya es mejor que Wikipedia” y que se mejorará con el tiempo.

Desde la Fundación Wikimedia, su portavoz Lauren Dickinson ha recordado que “han existido muchos intentos de crear versiones alternativas de Wikipedia” y que estas iniciativas “no interfieren” con su misión. “Wikipedia seguirá centrada en ofrecer conocimiento gratuito y fiable, creado por su comunidad de voluntarios”, ha señalado, subrayando que “incluso Grokipedia necesita Wikipedia para existir”.

Internet Twitter Tecnología

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Pradales: "Hemos desplegado un ecosistema que es fruto de nuestro autogobierno y de una apuesta valiente y sostenida durante más de cuatro décadas"

Tras años de trabajo, Euskadi ha inaugurado IBM Basque Country, el ordenador cuántico más potente de la red de IBM. Se trata de un avance histórico que puede transformar la tecnología y la ciencia. Esta nueva supercomputadora estará ubicada en el nuevo edificio de Ikerbasque en Donostia-San Sebastián. Así,  IBM-Basque Country se integra en la red mundial de ordenadores cuánticos más avanzados de IBM.

Cargar más
Publicidad
X