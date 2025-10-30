Elon Muskek Grokipedia kaleratu du, AAz egindako entziklopedia: tresnak Trump goraipatzen du eta haren arabera Euskadi ez da existitzen
Elon Muskek bultzatutako plataforma berriak ia milioi bat artikulu sortu ditu adimen artifizialaren bidez, eta joera ideologiko oso argia islatzen du. Egungo bertsioan, Grokipediak ez du "Euskadi" terminoa barne hartzen, 20.000 hitz eskaintzen dizkio Donald Trumpi (80 orrialdeko liburua egiteko adina) eta Francori, HIESari eta esklabotzari buruzko ikuspegi partzialak ematen ditu.
Grokipedia du izena, eta Wikipediaren alternatiba izan nahi du, nahiz eta haren sorkuntza-oinarria ez den gizakien lan boluntarioa, baizik eta xAI konpainiak garatutako Grok adimen artifiziala. Konpainia horren jabea Elon Musk da. Online entziklopediak 885.000 artikulu inguru sortu ditu, baina horietako askok joera ideologiko nabaria erakusten dute.
Adibidez, "Euskadi" terminoa ez da agertu ere egiten, eta "vasco" hitzari eskainitako sarrerak herriaren historia laburbiltzen du, bi lerrotan. Beste gai batzuk nola jorratzen dituen ere polemika sortu du: Grokipediak Franco aurkezten du "Bigarren Errepublikako ezegonkortasun politikoari eta indarkeria iraultzaileari amaiera eman zion" buruzagitzat, Estatu Batuetako esklabotzari buruzko justifikazio ideologikoak eskaintzen ditu eta adierazten du "gay pornografia izan zela HIESaren hedapenaren sustatzailea".
Pertsona batzuek protagonismo berezia jasotzen dute: Donald Trumpi buruzko artikuluak 20.000 hitz ditu (80 orrialdeko liburua egiteko adina), eta beste gai sozial edo kultural batzuek, berriz, apenas betetzen dituzte lerro batzuk.
xAIren arabera, Grokipedia "kode irekiko" informazio-gordailu gisa aurkezten da, "egia" partekatzeko helburuarekin. 0.1 bertsioak, mundu mailan eskuragarri dagoenak, Grokek automatikoki sortutako artikuluak kontsultatzeko aukera ematen du, nahiz eta oraingoz ez duen irudi edo edizio irekirik. Muskek X sare sozialean ziurtatu duenez, bere entziklopedia "Wikipedia baino hobea da" eta denborarekin hobetu egingo da.
Wikimedia Fundazioaren Lauren Dickinson bozeramaileak gogorarazi du "Wikipediaren bertsio alternatiboak sortzeko saiakera asko" izan direla, eta ekimen horiek ez dutela "oztopatzen" bere misioa. "Wikipediak doako ezagutza fidagarria eskaintzen jarraituko du, boluntarioen komunitateak sortutakoa", adierazi du, eta azpimarratu du "Grokipediak ere Wikipedia behar duela existitzeko".
Zure interesekoa izan daiteke
Merezi al du oso bereizmen handiko telebista bat erostea?
Erantzuna ezezkoa da. Cambridgeko Unibertsitateko ikertzaileek diote giza begiak bereizmen-muga bat duela.
YouTubeko milaka bideoren bidez "malware"a eskala handian banatzeko operazio bat identifikatu dute
Gaizkileek YouTubeko kontu faltsuak edo konprometitutakoak erabiltzen zituzten softwarea pirateatu eta jokoak hackeatzeko bideoak argitaratzeko, balizko biktimak erakartzeko amu gisa. Programa horiek lortzeko fitxategiak deskargatzea eskatzen zuten, baina artxibo horiek, benetan, gailua kutsatzen zuen malwarea zuten.
Amnistia Internazionalak salatu duenez, TikTok "nerabeen autoestimu txikiaz baliatzen da dirua irabazteko"
Erakundearen txosten batek ohartarazi duenez, sare sozialaren algoritmoak automutilazioari eta suizidioari buruzko edukiak helarazten dizkie gazteei. AI erakundeak adingabeak babesteko premiazko neurriak hartu ditzaten eskatu die Europako Batzordeari eta Frantziako Gobernuari.
Martxan da Amazonen hodeiko zerbitzua, atzoko gorabeheren ostean
Konpainiak atzo iragarri zuen egunean hasi zirela zerbitzu gehienak martxan, eta sarearen funtzionamendua nomal ibili zela eguna bukatzerako.
Zer da Amazon Web Services?
Hodeiko zerbitzuen hornitzailea erori da astelehen honetan, urriaren 20an. Milaka plataforma bertan behera gelditu dira mundu mailan, baina... Zer da Amazon Web Services eta zergatik da hain garrantzitsua Interneten?
Amazonen hodeiaren erorketak arazoak eragin ditu munduko hainbat web zerbitzutan
Amazon, Alexa, ChatGPT, Perplexity, Epic Games Store eta Fortnite bezalako plataforma eta zerbitzuei eragin die gorabeherak.
Instagramek konexio-arazoak ditu mundu osoan
Ostegun goiz honetan Metaren sare soziala konexio arazoak izaten ari da nazioarte mailan. Horren ondorioz, erabiltzaileak zailtasunak izaten ari dira edukiak eguneratzeko.
Nola lortu du Euskadik IBMren Quantum System Two ordenagailua?
Bide luze eta zail baten ondoren, IBM Quantum System Tworen ordenagailua martxan da Donostian. Mugarri hau Euskadi zientziaren abangoardian jarri nahi zuten agintari eta zientzialariek elkarrekin hartutako erabakiaren emaitza da.
Pradales: "Ikerkuntza, berrikuntza eta aurrerabidearen aldeko apustua egiten dugu"
Hainbat urteko lanaren ondoren, Euskadik IBM Basque Country inauguratu du, IBMren sareko ordenagailu kuantiko indartsuena. Aurrerapauso historikoa da, teknologia eta zientzia eralda ditzakeena. Superkonputagailua Ikerbasqueren Donostiako eraikin berrian egongo da. Horrela, IBM-Basque Country IBMren ordenagailu kuantiko aurreratuenen munduko sarean integratuko da.