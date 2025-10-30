INTERNET
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Elon Muskek Grokipedia kaleratu du, AAz egindako entziklopedia: tresnak Trump goraipatzen du eta haren arabera Euskadi ez da existitzen

Elon Muskek bultzatutako plataforma berriak ia milioi bat artikulu sortu ditu adimen artifizialaren bidez, eta joera ideologiko oso argia islatzen du. Egungo bertsioan, Grokipediak ez du "Euskadi" terminoa barne hartzen, 20.000 hitz eskaintzen dizkio Donald Trumpi (80 orrialdeko liburua egiteko adina) eta Francori, HIESari eta esklabotzari buruzko ikuspegi partzialak ematen ditu.

grokipedia.com grokipedia.com
author image

EITB

Azken eguneratzea

Grokipedia du izena, eta Wikipediaren alternatiba izan nahi du, nahiz eta haren sorkuntza-oinarria ez den gizakien lan boluntarioa, baizik eta xAI konpainiak garatutako Grok adimen artifiziala. Konpainia horren jabea Elon Musk da. Online entziklopediak 885.000 artikulu inguru sortu ditu, baina horietako askok joera ideologiko nabaria erakusten dute.

Adibidez, "Euskadi" terminoa ez da agertu ere egiten, eta "vasco" hitzari eskainitako sarrerak herriaren historia laburbiltzen du, bi lerrotan. Beste gai batzuk nola jorratzen dituen ere polemika sortu du: Grokipediak Franco aurkezten du "Bigarren Errepublikako ezegonkortasun politikoari eta indarkeria iraultzaileari amaiera eman zion" buruzagitzat, Estatu Batuetako esklabotzari buruzko justifikazio ideologikoak eskaintzen ditu eta adierazten du "gay pornografia izan zela HIESaren hedapenaren sustatzailea".

Pertsona batzuek protagonismo berezia jasotzen dute: Donald Trumpi buruzko artikuluak 20.000 hitz ditu (80 orrialdeko liburua egiteko adina), eta beste gai sozial edo kultural batzuek, berriz, apenas betetzen dituzte lerro batzuk.

xAIren arabera, Grokipedia "kode irekiko" informazio-gordailu gisa aurkezten da, "egia" partekatzeko helburuarekin. 0.1 bertsioak, mundu mailan eskuragarri dagoenak, Grokek automatikoki sortutako artikuluak kontsultatzeko aukera ematen du, nahiz eta oraingoz ez duen irudi edo edizio irekirik. Muskek X sare sozialean ziurtatu duenez, bere entziklopedia "Wikipedia baino hobea da" eta denborarekin hobetu egingo da.

Wikimedia Fundazioaren Lauren Dickinson bozeramaileak gogorarazi du "Wikipediaren bertsio alternatiboak sortzeko saiakera asko" izan direla, eta ekimen horiek ez dutela "oztopatzen" bere misioa. "Wikipediak doako ezagutza fidagarria eskaintzen jarraituko du, boluntarioen komunitateak sortutakoa", adierazi du, eta azpimarratu du "Grokipediak ere Wikipedia behar duela existitzeko".

Internet Twitter Teknologia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X