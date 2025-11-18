Un fallo en la red de Cloudflare impide usar X, ChatGPT y League of Legends
Cloudflare está investigando un fallo en su red global que ha provocado la caída de varios de sus clientes, entre los que se encuentra la red social X, ChatGPT y el videojuego League of Legends.
La empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores ha informado este martes en su página de Estado, hacia las 12:48 horas (hora de Euskal Herria), de un problema en su red, que ha impedido el uso y acceso con normalidad a las aplicaciones o páginas de web.
En su lugar, los servicios afectados, entre los que también se encuentran Movistar y Canva, muestran un mensaje que indica: "Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar".
