Un fallo en la red de Cloudflare impide usar X, ChatGPT y League of Legends

Los servicios afectados muestran un mensaje que indica: "Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar".
AME601. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/11/2025.- Fotografía de archivo del 22 de octubre de 2025 que muestra un computador con el logo de OpenAI en Nueva York (Estados Unidos). La amenaza de la inteligencia artificial (IA) generativa como una ola de reemplazo masivo de puestos de trabajo ya es una realidad. Miles de empleados de gigantes tecnológicos como Amazon o Meta han visto como el desarrollo de esta herramienta ha acabado absorbiendo tareas que hasta hace unos años era inconcebible que no fueran ejecutadas por humanos. EFE/ Angel Colmenares/ARCHIVO
Euskaraz irakurri: Cloudflare sareko akats batek X, ChatGPT eta League of Legends erabiltzea eragozten du

Cloudflare está investigando un fallo en su red global que ha provocado la caída de varios de sus clientes, entre los que se encuentra la red social X, ChatGPT y el videojuego League of Legends.

La empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores ha informado este martes en su página de Estado, hacia las 12:48 horas (hora de Euskal Herria), de un problema en su red, que ha impedido el uso y acceso con normalidad a las aplicaciones o páginas de web.

En su lugar, los servicios afectados, entre los que también se encuentran Movistar y Canva, muestran un mensaje que indica: "Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar".

