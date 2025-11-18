Internet

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

X, ChatGPT eta League of Legends erorita daude, Cloudfare konpainiaren akats baten ondorioz

Kaltetutako zerbitzuek mezu hau erakusten dute: "Mesedez, desblokeatu challenges.clouflare.com".

AME601. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/11/2025.- Fotografía de archivo del 22 de octubre de 2025 que muestra un computador con el logo de OpenAI en Nueva York (Estados Unidos). La amenaza de la inteligencia artificial (IA) generativa como una ola de reemplazo masivo de puestos de trabajo ya es una realidad. Miles de empleados de gigantes tecnológicos como Amazon o Meta han visto como el desarrollo de esta herramienta ha acabado absorbiendo tareas que hasta hace unos años era inconcebible que no fueran ejecutadas por humanos. EFE/ Angel Colmenares/ARCHIVO

Azken eguneratzea

Cloudflare  Interneteko segurtasun zerbitzuen enpresak akatsak ditu eta, ondorioz, hainbat sare sozial, plataforma eta zerbitzu erorita daude mundu osoan, hala nola X, ChatGPT eta League of Legends bideojokoa.

 12:48an (Euskal Herriko ordua) hasi dira arazoak, Cloudfarek berak jakinarazi duenez.

Hain zuzen ere, kaltetutako zerbitzuek mezu hau erakusten dute: "Mesedez, desblokeatu challenges.clouflare.com".

Teknologia Sare Sozialak

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Elon Muskek Grokipedia kaleratu du, AAz egindako entziklopedia: tresnak Trump goraipatzen du eta haren arabera Euskadi ez da existitzen

Elon Muskek bultzatutako plataforma berriak ia milioi bat artikulu sortu ditu adimen artifizialaren bidez, eta joera ideologiko oso argia islatzen du. Egungo bertsioan, Grokipediak ez du "Euskadi" terminoa barne hartzen, 20.000 hitz eskaintzen dizkio Donald Trumpi (80 orrialdeko liburua egiteko adina) eta Francori, HIESari eta esklabotzari buruzko ikuspegi partzialak ematen ditu.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X