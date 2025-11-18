X, ChatGPT eta League of Legends erorita daude, Cloudfare konpainiaren akats baten ondorioz
Kaltetutako zerbitzuek mezu hau erakusten dute: "Mesedez, desblokeatu challenges.clouflare.com".
Cloudflare Interneteko segurtasun zerbitzuen enpresak akatsak ditu eta, ondorioz, hainbat sare sozial, plataforma eta zerbitzu erorita daude mundu osoan, hala nola X, ChatGPT eta League of Legends bideojokoa.
12:48an (Euskal Herriko ordua) hasi dira arazoak, Cloudfarek berak jakinarazi duenez.
