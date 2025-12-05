FALLO MUNDIAL
Cloudflare vuelve a caerse a nivel mundial en menos de un mes: numerosas páginas web afectadas

Este nuevo fallo sigue a otra importante interrupción global que sucedió hace unas semanas y que afectó a numerosos servicios como la red social X, el 'chatbot' ChatGPT o el videojuego League of Legends.
(Foto de ARCHIVO) Dramatización de una búsqueda en ChatGPT, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Cloudflare está investigando un fallo en su red global que ha provocado la caída de varios de sus clientes, entre los que se encuentra la red social X, el 'chatbot' ChatGPT y el videojuego League of Legends. Eduardo Parra / Europa Press 18 NOVIEMBRE 2025;FALLO;CHAT GPT;CONSULTA;FALLO EN LA RED; 18/11/2025
Cloudflare está trabajando para resolver un nuevo fallo. Foto: Cloudflare
Euskaraz irakurri: Cloudflare berriro erori da mundu mailan hilabete baino gutxiagoan: kaltetutako webgune ugari
Agencias | EITB

Última actualización

Cloudflare está trabajando para resolver un nuevo fallo en sus servicios que ha afectado al funcionamiento de servicios de páginas web y plataformas, como LinkedIn, Zoom o el 'chatbot' de Anthropic Claude, a nivel global, aunque ya ha lanzado una solución.

La compañía de servicios de seguridad de Internet y servidores ha informado este viernes en su página, hacia las 09:00 horas, de un problema con su red que ha ocasionado problemas para acceder a distintos servicios a nivel global.

Se han registrado problemas para acceder a Downdetector, LinkedIn, el 'chatbot' de inteligencia artificial (IA) Anthropic Claude, Zoom y el videojuego Fortnite, entre otros servicios, como han detallado algunos usuarios en la red social X.

Concretamente, Cloudflare ha explicado que se trata de un error que afecta a los clientes que utilizan el Panel de Control de Cloudflare y a las API relacionadas, como consecuencia, ha advertido que "las solicitudes podrían fallar o podrían aparecer errores".

Sin embargo, hacia las 09:20 horas, la compañía ha informado en una nueva actualización de que ha implementado una solución y ya está monitorizando los resultados, por lo que el incidente debería resolverse próximamente y, con ello, los servicios afectados a nivel global deberían volver a su funcionamiento habitual.

Este nuevo fallo sigue a otra importante interrupción global que sucedió hace unas semanas y que afectó a numerosos servicios como la red social X, el 'chatbot' ChatGPT, el videojuego League of Legends, Movistar, La Caixa, Media Markt, Canva y DownDetector, entre otros.

