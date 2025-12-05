Cloudflare vuelve a caerse a nivel mundial en menos de un mes: numerosas páginas web afectadas

Cloudflare está trabajando para resolver un nuevo fallo en sus servicios que ha afectado al funcionamiento de servicios de páginas web y plataformas, como LinkedIn, Zoom o el 'chatbot' de Anthropic Claude, a nivel global, aunque ya ha lanzado una solución.

La compañía de servicios de seguridad de Internet y servidores ha informado este viernes en su página, hacia las 09:00 horas, de un problema con su red que ha ocasionado problemas para acceder a distintos servicios a nivel global.

Se han registrado problemas para acceder a Downdetector, LinkedIn, el 'chatbot' de inteligencia artificial (IA) Anthropic Claude, Zoom y el videojuego Fortnite, entre otros servicios, como han detallado algunos usuarios en la red social X.

Concretamente, Cloudflare ha explicado que se trata de un error que afecta a los clientes que utilizan el Panel de Control de Cloudflare y a las API relacionadas, como consecuencia, ha advertido que "las solicitudes podrían fallar o podrían aparecer errores".

Sin embargo, hacia las 09:20 horas, la compañía ha informado en una nueva actualización de que ha implementado una solución y ya está monitorizando los resultados, por lo que el incidente debería resolverse próximamente y, con ello, los servicios afectados a nivel global deberían volver a su funcionamiento habitual.

Este nuevo fallo sigue a otra importante interrupción global que sucedió hace unas semanas y que afectó a numerosos servicios como la red social X, el 'chatbot' ChatGPT, el videojuego League of Legends, Movistar, La Caixa, Media Markt, Canva y DownDetector, entre otros.