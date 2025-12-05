Cloudflare berriro erori da mundu mailan hilabete baino gutxiagoan: kaltetutako webgune ugari
Akats berri hori duela aste batzuk gertatu zen beste etenaldi global garrantzitsu baten ondoren etorri da. Hainbat zerbitzuri eragin zien, hala nola X sare sozialari, ChatGPT 'chatbot'-ari eta League of Legends bideojokoari.
Cloudflare lanean ari da bere zerbitzuetan akats berri bat konpontzeko, eta horrek eragina du mundu mailako web orrien eta plataformen zerbitzuen funtzionamenduan, hala nola LinkedInen, Zoomen edota Anthropic Claude 'chatbot' ezagunean, besteak beste.
Interneteko segurtasun zerbitzuen eta zerbitzarien konpainiak mundu mailako arazo baten berri eman du ostiral honetan, 09:00ak aldera.
Downdetector, LinkedIn, Anthropic Claude adimen artifizialeko 'chatbot'a, Zoom eta Fortnite bideojokoa ohi modura erabiltzeko arazoak atzeman dituzte erabiltzaile askok, horietako askok X sare sozialean zabaldutako mezuetan azaldu dutenez.
Zehazki, Cloudflarek jakitera eman duenez, Cloudflare kontrol-panela erabiltzen duten bezeroei eta horrekin lotutako APIei eragin die akatsak, eta, horren ondorioz, "eskaerek huts egin dezaketela edo akatsak ager litezke".
Dena dela, 09:20 aldera, konpainiak jakinarazi du konponbide bat ezarri duela eta egoera monitorizatzen ari dela; beraz, akatsa laster konpondu beharko litzateke, eta, horrekin, eragindako zerbitzuek, oro har, ohiko funtzionamendura itzuli beharko lukete.
Akats berri horrek duela aste batzuk gertatu zen mundu mailako beste etenaldi bati jarraitzen dio. Izan ere, hainbat zerbitzuri eragin zien: X sare soziala, ChatGPT 'chatbot' a, League of Legends bideojokoa, Movistar, La Caixa, Media Markt, Canva eta DownDetector, besteak beste.
