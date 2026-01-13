Alertan de los riesgos, incluso penales, de publicar imágenes de otras personas, sean reales o generadas con IA

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha alertado este martes de los riesgos visibles e invisibles, incluso penales, que entraña la publicación y difusión de imágenes de terceros, tanto reales como generadas o modificadas mediante sistemas de inteligencia artificial. El organismo ha hecho esta advertencia en una nota informativa en la que analiza las implicaciones legales del uso de este tipo de tecnologías, incluso en contextos aparentemente triviales o lúdicos.

La AEPD subraya que la imagen de una persona identificable constituye un dato personal, aunque haya sido creada con inteligencia artificial, y que acciones como subir, reenviar, transformar o generar contenidos visuales a partir de esa imagen suponen un tratamiento de datos personales. En muchos casos, añade, se hace sin el conocimiento ni el consentimiento de la persona afectada.

El documento presta especial atención a situaciones de alto riesgo, como la generación de desnudos o contenido íntimo sintético, la sexualización, la erotización, la atribución de hechos no reales con impacto reputacional, la descontextualización de imágenes o la utilización de contenidos que afectan a menores de edad o a personas en situación de especial vulnerabilidad.

La publicación de la nota coincide con la proliferación en las últimas semanas de imágenes modificadas o generadas con IA para “desnudar” o “sexualizar” digitalmente a miles de personas, en su mayoría mujeres, incluidas personas conocidas e incluso menores. Este fenómeno ha salpicado al sistema Grok, utilizado por la red social X, que tras la polémica decidió limitar estas funciones a usuarios de pago, una medida considerada insuficiente por numerosos expertos.

Protección de Datos recuerda que el hecho de que una fotografía esté en una red social o en un grupo de mensajería no implica una autorización general para usarla en herramientas de IA ni para difundir versiones modificadas. Advierte además de que el salto de imágenes de un grupo a otro es un patrón habitual de pérdida de control sobre los contenidos.

La Agencia señala también los llamados riesgos “invisibles”, como la pérdida de control sobre las imágenes una vez se suben a sistemas de IA, que pasan a ser tratadas por terceros y pueden utilizarse para aprendizaje, conservación o comunicación a otras entidades. Además, alerta de que estos usos pueden afectar a derechos fundamentales como el honor, la intimidad o la propia imagen y derivar en la aplicación de otras normas legales, incluido el Código Penal, cuya investigación correspondería a las autoridades judiciales y policiales.