Alertan de los riesgos, incluso penales, de publicar imágenes de otras personas, sean reales o generadas con IA
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha alertado este martes de los riesgos visibles e invisibles, incluso penales, que entraña la publicación y difusión de imágenes de terceros, tanto reales como generadas o modificadas mediante sistemas de inteligencia artificial. El organismo ha hecho esta advertencia en una nota informativa en la que analiza las implicaciones legales del uso de este tipo de tecnologías, incluso en contextos aparentemente triviales o lúdicos.
La AEPD subraya que la imagen de una persona identificable constituye un dato personal, aunque haya sido creada con inteligencia artificial, y que acciones como subir, reenviar, transformar o generar contenidos visuales a partir de esa imagen suponen un tratamiento de datos personales. En muchos casos, añade, se hace sin el conocimiento ni el consentimiento de la persona afectada.
El documento presta especial atención a situaciones de alto riesgo, como la generación de desnudos o contenido íntimo sintético, la sexualización, la erotización, la atribución de hechos no reales con impacto reputacional, la descontextualización de imágenes o la utilización de contenidos que afectan a menores de edad o a personas en situación de especial vulnerabilidad.
La publicación de la nota coincide con la proliferación en las últimas semanas de imágenes modificadas o generadas con IA para “desnudar” o “sexualizar” digitalmente a miles de personas, en su mayoría mujeres, incluidas personas conocidas e incluso menores. Este fenómeno ha salpicado al sistema Grok, utilizado por la red social X, que tras la polémica decidió limitar estas funciones a usuarios de pago, una medida considerada insuficiente por numerosos expertos.
Protección de Datos recuerda que el hecho de que una fotografía esté en una red social o en un grupo de mensajería no implica una autorización general para usarla en herramientas de IA ni para difundir versiones modificadas. Advierte además de que el salto de imágenes de un grupo a otro es un patrón habitual de pérdida de control sobre los contenidos.
La Agencia señala también los llamados riesgos “invisibles”, como la pérdida de control sobre las imágenes una vez se suben a sistemas de IA, que pasan a ser tratadas por terceros y pueden utilizarse para aprendizaje, conservación o comunicación a otras entidades. Además, alerta de que estos usos pueden afectar a derechos fundamentales como el honor, la intimidad o la propia imagen y derivar en la aplicación de otras normas legales, incluido el Código Penal, cuya investigación correspondería a las autoridades judiciales y policiales.
Te puede interesar
“Tu Año con ChatGPT”, la nueva función de resumen anual de interacciones con IA
Tanto los usuarios de versiones gratuitas como los de pago contarán con esta herramienta, siempre y cuando tengan activada la memoria de guardado y el historial de chat.
¿Para qué sirve y cómo se usa el nuevo botón '+' de la barra de búsquedas de Google?
En el extremo izquierdo de la barra de búsquedas de Google, la lupa ha sido sustituida por el icono '+', que permite seleccionar y adjuntar tanto una imagen como un archivo, de manera que la búsqueda avanzada, asistida por la IA, se lleva a cabo con estos documentos aportados como contexto de base.
Cloudflare resuelve la caída masiva que ha provocado problemas de acceso a millones de webs
Este nuevo fallo sigue a otra importante interrupción global que sucedió hace unas semanas y que afectó a numerosos servicios como la red social X, el 'chatbot' ChatGPT o el videojuego League of Legends.
Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery por 82 700 millones de dólares
Las dos compañías han alcanzado un acuerdo este viernes, que incluye los estudios de cine y televisión, así como HBO.
Meta, condenada a pagar 479 millones a la prensa digital por competencia desleal
El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid ha condenado a Meta a indemnizar a 87 editoras integradas en AMI por obtener una ventaja competitiva basada en la infracción del RGPD, mediante publicidad comportamental en Facebook e Instagram.
Solucionado el fallo en la red de Cloudflare que impedía usar X, ChatGPT y League of Legends
Hacia las 15:42 horas, la empresa ha informado de que daba por resuelto el incidente, cuya causa ha identificado una hora y media antes, aunque no ha dado detalles: "Seguimos monitorizando los errores para garantizar que todos los servicios vuelvan a la normalidad", ha indicado en su página web.
Bruselas abre una investigación a los servicios en la nube de Amazon y Microsoft
Ni Amazon Web Services ni Microsoft Azure tienen al menos 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea, por lo que, formalmente, no cumplen los requisitos para designarlos como "guardianes de internet", pero el Ejecutivo comunitario quiere saber si, aún así, tienen suficiente cuota de mercado para minar la libre competencia, según ha dicho en un comunicado.
Elon Musk lanza la "Grokipedia", una enciclopedia hecha con IA que ensalza a Trump y en la que Euskadi no existe
La nueva plataforma impulsada por Elon Musk ha generado casi un millón de artículos mediante inteligencia artificial, pero con un fuerte sesgo ideológico. En su versión actual, Grokipedia no incluye el término “Euskadi”, dedica 20.000 palabras a Donald Trump (el equivalente a un libro de 80 páginas) y ofrece visiones parciales sobre Franco, el SIDA o la esclavitud.
¿Vale la pena invertir más por una televisión de ultra alta definición?
La respuesta es no. Investigadores de la Universidad de Cambridge aseguran que el ojo humano tiene un límite de resolución.