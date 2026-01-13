ADIMEN ARTIFIZIALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Datuak Babesteko Agentziak inoren irudiak zabaltzeak dakartzan ondorioez ohartarazi du, penalak ere izan daitezke eta, egiazkoak zein AArekin sortutakoan izan

Datuak Babesteko Espainiako Agentziak ohartarazi du tresna horiek zuhurtziarik gabe erabiltzeak oinarrizko eskubideak urra ditzakeela eta legezko erantzukizunak ekar ditzakeela, batez ere eduki intimoa, sexualizatua edo adingabeei buruzkoa den kasuetan.

inteligencia-artificial-chat_gpt-efe
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (AEPD) ohartarazi duenezinoren irudiak argitaratzeak eta zabaltzeak arriskuak dakartzate, penalak kasu askotan, izan benetako irudiak, izan adimen artifizialeko sistemen bidez sortutakoak. Erakundeak ohartarazpen hori egin du, halako teknologien erabileraren legezko inplikazioak aztertzeko, baita itxuraz hutsalak edo ludikoak diren testuinguruetan ere.

AEPDk azpimarratu du identifikagarria den pertsona baten irudia datu pertsonal bat dela, adimen artifizialarekin sortua izan arren, eta irudi horretatik abiatuta edukiak igo, bidali, eraldatu zein sortzeak datu pertsonalen tratamendua dakartela.

Dokumentuak arrisku handiko egoerak zaintzea funtsezkoa dela azpimarratzen du, hala nola biluziak eta eduki intimo "sintetikoak" sortzea, sexualizazioa, erotizazioa, erreputazio-inpaktua duten egitate ez-errealak zabaltzea, irudiak testuingurutik ateratzea eta adingabe zein kalteberatasun bereziko egoeran dauden pertsonei eragiten dieten edukiak erabiltzea.

Azken asteetan adimen artifizialarekin eraldatutako zein sortutako irudiek arazoak sortu dituzte, milaka pertsona "biluzteko" eta "sexualizatzeko" eskatu baitute askok. Fenomeno horrek zipriztindu egin du X sare sozialak erabiltzen duen Grok sistema, zeinak, polemikaren ondoren, funtzio horiek ordainpeko erabiltzaileetara mugatzea erabaki duen; aditu ugarik gutxiegitzat jotzen dute neurria.

Erakundeak gogorarazi du argazki bat sare sozial batean edo mezularitza-talde batean egoteteko ez da behar baimen orokorrik Adimen Artifizialeko tresnak erabiltzeko, ezta aldatutako bertsioak zabaltzeko ere. Gainera, ohartarazi du irudiak talde batetik bestera pasatzea edukien kontrola galtzea dakarrela.

Agentziak arrisku "ikusezinak" deiturikoak ere aipatu ditu, hala nola irudien gaineko kontrola galtzea Adimen Artifizialeko sistemetara igotzen direnean. Horiek hirugarrenek tratatuko dituzte, eta beste erakunde batzuei ikasteko, kontserbatzeko edo komunikatzeko erabil daitezke. Gainera, horrek oinarrizko eskubideei eragin diezaieketela ohartarazi du, esaterako, ohorea, intimitatea eta norberaren irudia, eta beste lege-arau batzuk aplikatzea ekar dezaketela, Zigor Kodekoak barne, eta hori ikertzea agintari judizialei eta polizialei egokituko litzaiekeela.

Inteligentzia artifiziala Teknologia

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elon Muskek Grokipedia kaleratu du, AAz egindako entziklopedia: tresnak Trump goraipatzen du eta haren arabera Euskadi ez da existitzen

Elon Muskek bultzatutako plataforma berriak ia milioi bat artikulu sortu ditu adimen artifizialaren bidez, eta joera ideologiko oso argia islatzen du. Egungo bertsioan, Grokipediak ez du "Euskadi" terminoa barne hartzen, 20.000 hitz eskaintzen dizkio Donald Trumpi (80 orrialdeko liburua egiteko adina) eta Francori, HIESari eta esklabotzari buruzko ikuspegi partzialak ematen ditu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X