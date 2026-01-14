ChatGPT y Copilot dejan de funcionar en WhatsApp y solo seguirá Meta AI
ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft dejarán de estar disponibles en WhatsApp a partir de mañana, 15 de enero, tras los cambios introducidos por la plataforma de mensajería propiedad de Meta, que elimina el acceso a ‘chatbots’ de terceros y mantiene únicamente su propio asistente, Meta AI.
Microsoft incorporó Copilot a WhatsApp en octubre de 2024 con el objetivo de ofrecer a los usuarios una alternativa adicional para interactuar con la inteligencia artificial en un entorno cotidiano, con funciones como la resolución de consultas o la generación de imágenes. Desde entonces, la compañía asegura que el asistente ha sido utilizado por millones de personas.
Sin embargo, las recientes actualizaciones de las políticas de WhatsApp obligan ahora a retirar este tipo de servicios. Según ha explicado Microsoft en un comunicado, a partir del 15 de enero la plataforma eliminará todos los ‘chatbots’ basados en modelos de lenguaje grandes (LLM) de terceros.
En concreto, WhatsApp establece que los proveedores y desarrolladores de tecnologías de IA, incluidas las plataformas de IA generativa o los asistentes de propósito general, tienen estrictamente prohibido acceder o utilizar WhatsApp Business, lo que impide la continuidad de estos servicios.
Como consecuencia, ChatGPT también cesará su actividad en WhatsApp, una plataforma en la que más de 50 millones de personas habían utilizado su asistente de inteligencia artificial.
Tanto OpenAI como Microsoft han dado de plazo hasta hoy para que los usuarios que lo deseen puedan exportar el historial de sus conversaciones antes de la retirada definitiva de ambos ‘chatbots’.
