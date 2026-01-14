ChatGPTk eta Copilotek WhatsAppen funtzionatzeari utziko diote eta Meta AIk bakarrik jarraituko du eskuragarri
Mezularitza-plataformaren politika berriengatik, hirugarrenen chatbotak itxiko dituzte, eta, ondorioz, OpenAI eta Microsoftenak erretiratuko dituzte bihartik aurrera.
OpenAIren ChatGPT eta Microsoften Copilot ez dira WhatsAppen egongo bihartik aurrera, Metaren jabetzako mezularitza-plataformak ezarritako aldaketen ondoren. Plataforma horrek hirugarrenen chatboten sarbidea galaraziko du, eta bere propioa mantenduko du, Meta AI.
Microsoftek 2024ko urrian sartu zuen Copilot WhatsAppen, erabiltzaileei eguneroko ingurunean adimen artifizialarekin interakzioan aritzeko beste aukera bat eskaintzeko. Kontsultak ebaztea edo irudiak sortzea eskaintzen zuen, besteak beste.
Hala ere, WhatsAppeko politiken azken eguneraketek zerbitzu mota horiek kentzera behartzen dute orain. Microsoftek ohar batean azaldu duenez, urtarrilaren 15etik aurrera plataformak hirugarrenen hizkuntza eredu handietan (LLM) oinarritutako chatbot guztiak ezabatuko ditu.
Zehazki, WhatsAppek ezartzen du Adimen Artifizialaren teknologien hornitzaileek eta garatzaileek, baita Adimen Artifizial generatiboaren plataformek edo helburu orokorreko laguntzaileek ere, erabat debekatuta dutela WhatsApp Business erabiltzea, eta horrek zerbitzu horiekin jarraitzea eragozten du.
Ondorioz, ChatGPTk WhatsAppeko jarduera ere etengo du. Plataforma horretan 50 milioi pertsonak baino gehiagok erabili dute adimen artifizialeko laguntzailea.
OpenAIk eta Microsoftek gaur arteko epea eman dute nahi duten erabiltzaileek elkarrizketen historia esportatu ahal izateko, bi chatbotak Whatsappetik behin betiko erretiratu aurretik.
