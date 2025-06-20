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La UCO entra en Ferraz por orden del juez para clonar el correo de Santos Cerdán

Fuentes próximas a la investigación han informado de que los agentes han actuado a la sede del PSOE y a las instalaciones de Adif y de la Dirección General de Carreteras para requerir la información que les ha solicitado el juez del Alto Tribunal Leopoldo Puente.
Medios de comunicación en la calle Ferraz, junto a la sede del PSOE.
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Agencias | EITB

Última actualización

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido este viernes a la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, a petición del Tribunal Supremo, para clonar el correo corporativo del exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán, investigado por adjudicaciones presuntamente irregulares.

Fuentes próximas a la investigación han informado a EFE de que los agentes han acudido a la sede del PSOE y a las instalaciones de Adif y de la Dirección General de Carreteras para requerir la información que les ha solicitado el juez del Alto Tribunal Leopoldo Puente.

Cerdán pide al juez suspender su declaración del miércoles y que fije nueva fecha en julio
Psoe Gobierno de España Pedro Sánchez Política

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