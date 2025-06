Reunión de la Mesa de Salud, este viernes, con la relación público-privada como gran escollo para acuerdos

El aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía no cambia en la práctica su situación. El abogado del ex president ha anunciado que interpondrá su recurso los próximos días. Junqueras, por su parte, ya ha presentado el suyo y, aunque celebra la decisión del TC, denuncia que el Supremo no quiera aplicar la ley.