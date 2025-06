Felipe González amenaza con no votar al PSOE si "si se consolida" la ley de amnistía

El expresidente del Gobierno español Felipe González ha amenazado con no votar al PSOE ni a ningún partido que haya aprobado la ley de amnistía que este jueves avalará el Tribunal Constitucional (TC), asegurando que la norma es una "barrabasada" y una "vergüenza" para cualquier demócrata.



"Si esto se consolida tal como lo ha predicho el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada. No es perdonarlos, es pedirles perdón. Es el Estado el que se somete" ha dicho en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press.



Preguntado sobre si está diciendo que no apoyaría en las urnas a los promotores de la amnistía, González ha confirmado que no, "ni el PSOE ni ningún partido que haya apoyado la ley de amnistía" contaría con su voto.



Eso sí, ha asegurado que en ningún caso de plantea votar al PP, "entre otras cosas" porque no ve que "planteen un proyecto de país".