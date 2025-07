Antxon Alonso, el presunto socio de Cerdán en Servinabar, declara este lunes ante el Supremo

Antxon Alonso, el presunto socio del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, señalada en el último informe de la UCO por el supuesto pago de 'mordidas' por adjudicaciones públicas, decñara este lunes ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Alonso está citado a las 11:00 horas, una hora antes de que declare Fernando Agustín Merino, que ocupó diversos cargos en Acciona y que fue despedido en 2021. Ambos comparecerán en calidad de investigados.



El nombre de Antxon Alonso aparece en el informe de la UCO que destapó el papel de Cerdán en la trama, en particular por un contrato privado de 2016, hallado en el registro de su vivienda, en el que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar, una empresa navarra beneficiaria de adjudicaciones.



En esta escritura, fechada el 1 de junio de 2016, Alonso transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar, que aparece en el último informe de la UCO. La empresa asegura que Cerdán "no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar".



Cerdán reconoció al juez que firmó el polémico documento, si bien defendió que nunca se elevó a escritura pública y que no llegó a pagar para formar parte de la empresa.



Dijo que lo firmó en un momento en el que pensó en abandonar la política, y el empresario Antxon Alonso, con quien tenía amistad, le comentó que estaba constituyendo una empresa de 'vending' y seguridad, y le ofreció entrar. Sin embargo, cuando habló con su mujer, ella le pidió que no dejase la vida pública, de modo que pidió a su amigo que rompiese el documento.



Cerdán y Alonso compartieron piso en Madrid el primer año que el ex dirigente socialista residió en la capital española, donde ahora sigue de alquiler.