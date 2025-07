El constructor Antxon Alonso niega que Cerdán fuera socio de Servinabar

El empresario Antxon Alonso ha reconocido al juez que el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán firmó un documento para convertirse en socio de la empresa Servinabar, pero que nunca llegó a ejecutarse, y ha admitido el pago de una donación de 4.500 euros a la fundación del exministro Jose Luis Ábalos.

Alonso ha comparecido este lunes como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente junto a Fernando Agustín Merino, que ocupó diversos cargos en Acciona y que fue despedido en 2021.

El nombre de Antxon Alonso aparece en el informe de la UCO que destapó el papel de Cerdán en la trama, en particular por un contrato privado de 2016, hallado en el registro de su vivienda, en el que Cerdán adquiría casi la mitad de participaciones de Servinabar, una empresa navarra beneficiaria de adjudicaciones.





Pero en su comparecencia en el Tribunal Supremo, en la que solo ha respondido a su defensa, ha confirmado la versión de Cerdán, esto es, que el exdirigente socialista firmó el polémico documento, en un momento -2016- en el que pensó en abandonar la política y él le ofreció la opción de ser socios, si bien Cerdán finalmente dio marcha atrás y rompió su documento. Alonso, en cambio, lo guardó en el trastero dejando claro, eso sí, que no tenía ningún valor.

Lo que sí ha reconocido es que hizo una donación esporádica de 4.500 euros a Fiadelso, la fundación de Ábalos, por motivos fiscales, pero como hizo con otras muchas entidades, como equipos de fútbol femenino, rugby y Save the Children, según fuentes jurídicas.

ACCIONA



Por su parte, Agustín Fernández Merino, de quien la UCO destacó su posible influencia sobre Koldo para conseguir obra pública, ha negado haber pagado mordidas a Santos Cerdán, Ábalos o ningún investigado, y ha subrayado que no tenía capacidad de decisión sobre las obras a las que se presentaba Acciona o las empresas con las que concurría en UTE. Él, ha dicho, reportaba al jefe de zona Norte en la empresa.



Entre estas empresas con las que Acciona concurrió en UTE estaba Servinabar y, según Merino, se presentaron con ella porque era una constructora local y era una "práctica habitual" que para obtener adjudicaciones se implique a una empresa de la zona, añaden las fuentes.



Merino, que ha contestado a su abogado, al fiscal y al juez, ha explicado que conoció a Cerdán en 2014, en una ronda de presentaciones habitual con los "agentes sociales". Entonces, ha dicho, Cerdán estaba en la oposición en el Parlamento navarro y nunca cenó con él; quizá -ha reconocido- alguna vez se tomó un "pincho".



Ha señalado que las obras del ámbito nacional que adjudicaba el Ministerio no le competían, ha rechazado que algunas de las que se investigan entren en su ámbito de actuación y ha dicho que otras que aparecen en el informe de la UCO son privadas.



Conocía a Koldo de Navarra, aunque nunca le dijo que trabajase para Servinabar, ha aseverado Merino, y se ha desvinculado del documento llamado M.Fomento que este le envió, con nombres de diferentes cargos cuando José Luis Ábalos llegó al Ministerio, al señalar que el exasesor se lo mandaría por error porque a él no le aportaban.