Chivite afirma que va a "completar la legislatura" y que "no hallarán corrupción" en ella ni en sus consejeros

La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este lunes su intención de "completar la legislatura, al tiempo que ha afirmado que "comportamientos individuales no pueden tumbar proyectos colectivos".

Chivite ha intervenido ante el Comité Regional del PSN en la sede del partido en Pamplona y ha asegurado ante los militantes socialistas que "este Gobierno es un Gobierno honesto”. "No hallarán corrupción en ninguno de los consejeros y consejeras de este Gobierno y me pregunto qué pasará cuando no se demuestren esas acusaciones de corrupción que están haciendo", ha subrayado.

La líder del PSN ha indicado, en referencia a la oposición, que "hay quien ve en este momento su oportunidad para llegar al Gobierno". Sin embargo, ha reafirmado su "compromiso con este proyecto" y ha mostrado "la firme voluntad de seguir adelante con el acuerdo de Gobierno que rubricamos con nuestros socios”.

La secretaria general del ha reconocido que el PSN ha vivido “semanas difíciles, dolorosas, un sentimiento que a buen seguro es compartido, pero superado el shock inicial, hoy os digo que estamos demostrando nuestra resiliencia y nuestra honestidad, nuestra verdad, dando la cara, explicando, y respondiendo a aquello para lo que tenemos respuesta”.

Ha añadido que tiene “la pena” de que “haya quien se aprovecha para su interés personal de esta casa que es la casa del pueblo.