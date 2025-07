Sánchez presentará los presupuestos de 2026 y agotará la legislatura, aunque no se aprueben

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Ejecutivo presentará el proyecto de ley de presupuestos para 2026 y que negociará para que sean aprobados. Sin embargo, ha adelantado que prevé culminar la legislatura en 2027, aunque no consiga los apoyos necesarios para unas nuevas cuentas del Estado.

Sánchez ha realizado este anuncio en su comparecencia de balance de fin de curso político en el Palacio de la Moncloa, donde ha aportado una serie de datos, sobre todo económicos y sociales, que ha asegurado que avalan la labor de su Ejecutivo.

Esta legislatura no se ha presentado ningún proyecto de presupuestos y los que están vigentes son los prorrogados de 2023.

Sin embargo, el presidente ha garantizado que "el Gobierno presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026" y ha recalcado que serán mejor aún que los actuales desde el punto de vista social.

Asimismo, ha añadido que tiene la intención de negociar con todos los grupos parlamentarios para sacarlos adelante, de “pelear” para lograr los apoyos necesarios.

En ese contexto, ha reiterado su predisposición a mantener un encuentro con el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y ha aprovechado para recordar el aval que el Tribunal Constitucional ha dado a la ley de amnistía. Este encuentro, no obstante, no tiene fecha en la agenda del presidente por ahora.

Ante la pregunta de si ve factible un mandato entero sin nuevos presupuestos, ha recalcado que las legislaturas duran cuatro años, no "cuatro minutos”. Así, ha dejado entrever que, aunque el Gobierno no consiga aprobar unos nuevos presupuestos, no se adelantarán las elecciones generales y se agotará la legislatura.

El presidente ha querido recalcar los datos económicos durante su comparecencia, datos "que no tiene ningún otro país europeo". Así, ha recordado que se ha llegado a 22 los millones de afiliados en la Seguridad Social y que la tasa de paro está en el 10,3 %, la más baja desde 2008.