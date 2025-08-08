Ingresan de urgencia al excomisionado de la DANA José María Ángel por un intento de suicidio
El excomisionado para la reconstrucción tras la DANA en Valencia, José María Ángel, ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) por un intento de suicidio, según han confirmado a EFE fuentes del PSPV-PSOE.
José María Ángel presentó su renuncia irrevocable como comisionado para la reconstrucción tras la DANA el pasado 31 de julio tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y lamentó entonces haber sufrido un "ataque injustificado" que le había causado un daño personal "enorme".
