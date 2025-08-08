Valencia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Ingresan de urgencia al excomisionado de la DANA José María Ángel por un intento de suicidio

Renunció como comisionado tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años.
La ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (c), junto a José María Ángel (i) REMITIDA / HANDOUT por DIANA MORANT EN SU CUENTA DE X Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 31/7/2025
José María Ángel, en una imagen de archivo. Foto: EITB MEDIA
Euskaraz irakurri: Urgentziaz ospitaleratu dute Jose Maria Angel GOIDIko komisionatu ohia, bere buruaz beste egiten saiatzeagatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El excomisionado para la reconstrucción tras la DANA en Valencia, José María Ángel, ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) por un intento de suicidio, según han confirmado a EFE fuentes del PSPV-PSOE.

José María Ángel presentó su renuncia irrevocable como comisionado para la reconstrucción tras la DANA el pasado 31 de julio tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y lamentó entonces haber sufrido un "ataque injustificado" que le había causado un daño personal "enorme".

Dimite el comisionado para la dana, José María Ángel, tras la polémica por su currículum
DANA Comunidad Valenciana Psoe Política

Más noticias sobre política

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Maider Etxebarria acusa a EH Bildu de no querer "enfrentarse a parte de su electorado" y "dar oxígeno" a GKS

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha acusado a EH Bildu de no querer "enfrentarse a parte de su electorado" y "dar oxígeno" a GKS al "deslegitimar" a la Ertzaintza. En una entrevista en Radio Euskadi,  la alcaldesa se ha referido así a los incidentes registrados el pasado 23 de julio al desalojar la Ertzaintza una acampada de protesta realizada por parte de GKS tras haber quedado excluidos del recinto de txosnas.

Cargar más